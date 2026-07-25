Krátkodobé omezení pro chodce v ulici 9. května

V rámci probíhající modernizace tramvajové trati dojde od pondělí 27. 7. 2026 k zahájení prací na pokládce nové kabeláže. Tyto práce si vyžádají částečné a krátkodobé přerušení provozu náhradního místa pro přecházení v ulici 9. května. Předpokládaná délka prací je cca 10 dní.
Přecházení bude přerušováno pouze na nezbytně nutnou dobu – jedno přerušení trvá maximálně 20 minut.
Po uložení kabelu bude místo pro přecházení opět okamžitě plně zprovozněno.
Žádáme chodce o trpělivost, zvýšenou opatrnost a dbání pokynů pracovníků stavby.