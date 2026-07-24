Ministr dopravy jednal v Ústeckém kraji o klíčových projektech

Ústecký kraj navštívil ministr dopravy Ivan Bednárik. Společně s hejtmanem Richardem Brabcem, radním pro dopravu a silniční hospodářství Tomášem Riegerem a generálním ředitelem Správy železnic Tomášem Tóthem jednali o dopravních projektech, které jsou klíčové pro budoucnost našeho regionu.
Hlavním tématem byla příprava vysokorychlostní tratě Praha – Ústí nad Labem – Drážďany a nové železniční napojení severozápadu Ústeckého a Karlovarského kraje na budoucí vysokorychlostní síť.
Řeč byla také o modernizaci železniční stanice Ústí nad Labem západ, obnově provozu na trati č. 097 či hlukové zátěži u dálnice D8.