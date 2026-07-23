Motorkářská sezóna vrcholí, tak zpomal, mysli a chraň sebe i ostatní

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Letní měsíce tradičně přinášejí zvýšený provoz motocyklů na silnicích. S rostoucím počtem motorkářů však přibývá také dopravních nehod, které mívají vzhledem k minimální ochraně jezdců často velmi vážné následky. Policisté Ústeckého kraje proto apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby byli ohleduplní, předvídaví a nepodceňovali rizika.

Aktuální statistiky potvrzují, že motocyklisté stále patří mezi jednu z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. V první polovině letošního roku došlo v Ústeckém kraji k celkem 153 dopravním nehodám motorkářů, při kterých 1 motorkář zemřel, 11 utrpělo těžká a 100 lehká zranění. Přibližně 60 procent těchto nehod zavinili samotní motorkáři, zbývající část připadá nejčastěji na řidiče automobilů, kteří motocykl přehlédli nebo mu nedali přednost v jízdě. Nové pololetí však nezačalo optimisticky a na silnicích vyhasl počátkem července další motorkářský život.

Policisté každoročně řeší desítky dopravních nehod motocyklistů, přičemž nejčastějšími příčinami bývá nepřiměřená rychlost, nesprávný způsob jízdy v zatáčkách, přecenění vlastních schopností nebo nedání přednosti v jízdě. V letních měsících navíc hraje významnou roli únava, hustší provoz i vyšší počet rekreačních jízd.

Připomínáme proto několik základních pravidel, která mohou zachránit život:
Přizpůsobte rychlost svým schopnostem, technickému stavu vozovky i provozu.
Nepřeceňujte své zkušenosti a nejezděte za hranicí svých možností.
Před každou jízdou zkontrolujte technický stav motocyklu, zejména pneumatiky, brzdy a osvětlení.
Používejte kvalitní ochrannou přilbu a kompletní motocyklové vybavení včetně chráničů.
V zatáčkách nevyužívejte celý jízdní pruh a ponechte si dostatek prostoru pro případnou krizovou situaci.
Myslete na to, že ostatní řidiči vás mohou snadno přehlédnout.

Stejně důležitá výzva směřuje také k řidičům automobilů. Motocykly jsou menší, rychleji zrychlují a při odbočování nebo vyjíždění z vedlejší komunikace je lze snadno přehlédnout. Před každým manévrem proto věnujte zvýšenou pozornost situaci kolem vozidla a dvakrát zkontrolujte protisměr. Jediný okamžik nepozornosti může mít tragické následky.

Policisté budou i během letních prázdnin pokračovat v dopravně bezpečnostních akcích zaměřených na dodržování pravidel silničního provozu, kontrolu technického stavu motocyklů i preventivní působení mezi motorkářskou veřejností. Cílem není ukládat sankce, ale především předcházet tragickým dopravním nehodám.

Každý kilometr může být zážitkem. Udělejme společně vše pro to, aby také bezpečně skončil.

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