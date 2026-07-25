Velitel městské policie a starostka kontrolovali kamery

Starostka města Litvínova Kamila Paloch Bláhová se společně s velitelem Městské policie Litvínov Martinem Klikou v rámci pravidelného setkání vydali do terénu. Tentokrát se zaměřili na nově testované kamerové body na dětských hřištích.
Město v pilotním provozu ověřuje systém kamerového dohledu, který pracovníkům operačního střediska umožňuje nejen sledovat aktuální dění, ale v případě potřeby také prostřednictvím reproduktoru přímo upozornit osoby, jejichž chování by mohlo ohrozit bezpečnost návštěvníků nebo vést k poškozování městského majetku.
V současné době jsou kamery umístěny na dětských hřištích v ulicích Tylova a Janáčkova a také v Zámeckém parku, kde byl instalován také pevný kamerový bod. V ulici Chemiků bude kamerový systém doplněn během příštího týdne. Jedná se o lokality, ve kterých městská policie nejčastěji řeší různé incidenty.
Cílem tohoto opatření je zvýšit bezpečnost na dětských hřištích, a zároveň přispět k lepší ochraně veřejného majetku. Pokud se pilotní projekt osvědčí, město plánuje systém postupně rozšiřovat i na další vytipovaná místa v Litvínově.