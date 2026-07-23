Litvínovský hokejový klub hledá nového maskota

Baví tě práce s lidmi? Baví tě dělat show? Chceš se podílet na produkci extraligových utkání jednoho z nejtradičnějších českých hokejových klubů? HC VERVA Litvínov hledá nové členy na pozici maskota.
Co musí umět maskot?
- Bruslit
- Mít proaktivní přístup k fanouškům a pozitivní přístup k dětem
- Být časově flexibilní (utkání v úterý i pátky, o víkendech, klubové akce)
Co HC VERVA nabízí?
- Možnost podílet se na produkci extraligových utkání
- Pracovní zkušenost ze zajímavého sportovního prostředí
- Nahlédnutí pod pokličku tradičního hokejového klubu
- Zajímavé finanční ohodnocení
Kam se hlásit?
- Životopisy posílejte na marketing@hcverva.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „MASKOT“.