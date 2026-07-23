Úvod Zpravodajství z kraje Litvínovský hokejový klub hledá nového maskota

Litvínovský hokejový klub hledá nového maskota

Od
redakce HL
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Baví tě práce s lidmi? Baví tě dělat show? Chceš se podílet na produkci extraligových utkání jednoho z nejtradičnějších českých hokejových klubů? HC VERVA Litvínov hledá nové členy na pozici maskota.

Co musí umět maskot?

  • Bruslit
  • Mít proaktivní přístup k fanouškům a pozitivní přístup k dětem
  • Být časově flexibilní (utkání v úterý i pátky, o víkendech, klubové akce)

Co HC VERVA nabízí?

  • Možnost podílet se na produkci extraligových utkání
  • Pracovní zkušenost ze zajímavého sportovního prostředí
  • Nahlédnutí pod pokličku tradičního hokejového klubu
  • Zajímavé finanční ohodnocení

Kam se hlásit?

  • Životopisy posílejte na marketing@hcverva.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „MASKOT“.

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