Docela velké divadlo Litvínov odehraje 31.prosince v 17 hodin oblíbenou pohádku MRAZÍK, která neodmyslitelně patří k zimě a Silvestru. Ve spolupráci s Městem Litvínov ji přinese až do vašich domovů ZDARMA. Tentokrát opět živě v přímém přenosu ze zavřeného Docela velkého divadla na jeho facebookových stránkách. A pozor! Bude to Silvestrovská verze, což znamená, že nikdo předem neví, co se může stát…Hrát budou herci Docela velkého divadla a jejich hosté.