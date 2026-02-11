Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova spustí nový odbavovací systém, jak bude fungovat?

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova připravuje spuštění nového odbavovacího systému, který plně propojí místní MHD s Dopravou Ústeckého kraje. Jak bude systém fungovat v otázkách a odpovědích.
Změní se ceny jízdenek?
Ceny jednotlivého i časového jízdného (kupónů) pro Most, Litvínov a Záluží a Komořany zůstanou stejné. Nadále bude platit zvýhodněná cena při bezhotovostní platbě (čipovou kartou, platební kartou nebo aplikací DÚKapka).
Budou všechny linky MHD provozované DPmML plně integrované do DÚK?
Ano, všechny linky MHD, které jako dopravce provozujeme, budou plně integrované do DÚK. To znamená, že bude možné se na nich odbavovat čipovými kartami DÚK, aplikací DÚKapka i hradit jízdné bezkontaktní platební kartou.
Bude DPmML vydávat nové čipové karty?
Ano, jako dopravce budeme vydávat nové čipové karty plně ve standardu DÚK se stejnými funkcemi jako mají čipové karty DÚK ostatních integrovaných dopravců.
Budou si muset cestující pořídit novou čipovou kartu?
Stávající čipové karty DPmML budou platit dál, ale jen pro časové kupóny a pouze ve vozech DPmML. Cestující se starou čipovou kartou vydanou DPmML nebudou již nadále moci využívat elektronickou peněženku k nákupu jednotlivých jízdenek.
Nové čipové karty DPmML budou splňovat standard DÚK a budou platit u všech dopravců v kraji. Tyto nové karty nabídnou funkci elektronické peněženky a také dobití časových kupónů.
Čipové karty DÚK vydávané ostatními dopravci v kraji bude nově možné plně využít i v mosteckých a litvínovských tramvajích a autobusech. Bude umožněn nákup jednotlivých jízdenek z elektronické peněženky a také odbavení se časovým jízdným (kuponem). Čipovou kartu vydanou jiným dopravcem zapojeným do DÚK bude možné dobíjet i na našich předprodejních místech.
Bude možné čipové karty dobíjet a spravovat přes e-shop?
Ano, ale bude se to týkat jen námi nově vydaných čipových karet, které bude možné spravovat a dobíjet přes e-shop. Zakoupená částka se nahraje na čipovou kartu do elektronické peněženky nebo zakoupené standardní časové jízdné (kupon) při prvním přiložení čipové karty ve voze k zařízení odbavovacího systému.
Kde a jak si koupím jízdenku?
V autobusech – nástup předními dveřmi. Zpočátku bude umožněn nákup pouze jednotlivých jízdenek do tarifních zón, které obsluhují linky DPmML. Cíl cesty zvolíte na dotykovém displeji a zaplatíte hotovostí, platební kartou nebo novou čipovou kartou. Terminál vždy vytiskne papírovou jízdenku.
V tramvajích – nástup bude všemi dveřmi. I zde bude nejprve možný nákup pouze jednotlivých jízdenek do tarifních zón, které obsluhují linky DPmML. U druhých dveří (označených) bude terminál stejný jako v autobuse (včetně platby mincemi). U ostatních dveří bude nákup možný jen bezhotovostně.
Mobilní aplikace DÚKapka – možnost nákupu jednotlivých jízdenek i časových kupónů.
E-shop – nákup časových kupónů a možnost dobití elektronické peněženky (jen pro nově vydané čipové karty DPmML).
Předprodejní/informační místa – nákup časových kupónů a možnost dobití elektronické peněženky (pro staré čipové karty pouze nákup časových kuponů). Nově bude zavedena možnost dobíjet zde také čipové karty vydané jiným dopravcem zapojeným do DÚK.
Kde najdu předprodejní/informační místa?
K současným místům v Mostě (budova vlakového nádraží, Business centrum) a Litvínově (Poliklinika, Citadela) přibude nové prodejní místo na nádraží v Litvínově.
Předprodejní kancelář v Janově bude zrušena.
Bude zachovaná zvýhodněná přeprava osob s trvalým pobytem na území města Mostu a v Litvínově?
Ano. Všechna dosavadní zvýhodnění pro občany Mostu a Litvínova (např. doprovod dětí do 3 let, cestující 6 – 15 let, cestující od 65 let, dárci krve atd.) zůstávají v platnosti.
I tito cestující budou nadále moci používat současné čipové karty DPmML, pouze s tím omezením, že budou platit jen na linkách a ve vozech DPmML a pro dobíjení svých kupónů nebudou moci využívat e-shop.
Samozřejmě bude možné pro tyto skupiny využívat i námi nově vydávané čipové karty.
Jak fungují nové tarifní zóny?
Dosavadní tarifní pásma budou nahrazena tarifními zónami DÚK:
- tarifní pásmo Most → tarifní zóna DÚK 201 Most – v této tarifní zóně je město Most a jeho okolí.
Zastávky v Havrani patří do tarifní zóny DÚK 202 Havraň-Lišnice.
- tarifní pásmo Průmysl → tarifní zóna DÚK 211 Komořany-Záluží – v této tarifní zóně jsou Komořany a Záluží.
III. tarifní pásmo Litvínov → tarifní zóna DÚK 221 Litvínov – v této tarifní zóně jsou Litvínov, Horní Jiřetín včetně Černic, Meziboří, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice a Lom.
Osek je samostatnou tarifní zónou DÚK 443 Osek.
Máte další dotazy? Směřujte je na e-mail info@dpmost.cz
Úvodní foto: F. Lipiner