Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova už má poslední šestou tramvaj EVO2

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. úspěšně uzavřel jednu z nejvýznamnějších investičních etap posledních let. Převzetím v pořadí šesté tramvaje EVO2 byla kompletně dokončena plánovaná obnova vozového parku pro páteřní meziměstskou linku.
Poslední kus z celkové zakázky dorazil z výrobního závodu v Krnově přesně podle harmonogramu. Tímto dnem se počet nových, plně nízkopodlažních a klimatizovaných vozů v mostecké vozovně ustálil navcílovém počtu šesti kusů. Celá flotila nyní projde finální fází přípravy, která zahrnuje také instalaci zcela nového odbavovacího systému.
Dnešním dnem máme v areálu kompletní sestavu šesti moderních tramvají. Cestující je na kolejích uvidí všechny najednou v okamžiku, kdy v celém vozovém parku aktivujeme nový odbavovací systém, vysvětlil Daniel Dunovský, ředitel dopravního podniku.
Tento krok nám umožní nabídnout veřejnosti nejen špičkový komfort nových vozů, ale zároveň i moderní a jednodušší způsob odbavení, který odpovídá nárokům 21. století, doplnil Daniel Dunovský.
Cestující se mohou těšit na jednotnou moderní flotilu dvoučlánkových tramvají EVO2 na meziměstské trase Most–Litvínov. Vozy jsou plně nízkopodlažní s klimatizací a tichým chodem. Velkým přínosem pro cestující bude zejména zvýšení počtu garantovaných bezbariérových spojů, které výrazně zlepší dostupnost dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí, seniory i rodiny s kočárky.
Celková investice do šesti nových tramvají přesahuje 293 milionů korun. Projekt je realizován za významné finanční podpory Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který pokryl 85 % uznatelných nákladů.