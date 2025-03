DOPRAVNÍ PODNIK POSILUJE 7. A 8. BŘEZNA MHD KVŮLI HOKEJI

Na páteční a sobotní hokejový zápas HC Verva Litvínov jsme připravili posílení dopravy. Jedná se o dny pátek 7. 3. 2025 a sobotu 8. 3. 2025.

Na posilových spojích (autobusových i tramvajových) platí tarif a smluvní přepravní podmínky DPmML, a.s. (jako na ostatních spojích na našich linkách MHD).

PÁTEK 7. 3. 2025

Před začátkem pátečního hokejového utkání bude posílena pouze autobusová doprava v Litvínově.

Autobusové posily jedou ze zastávky Janov, Krušnohor po trase linky č. 15 (staví na všech zastávkách) až do zastávky Litvínov, Máj věžové domy a následně přímo až do zastávky Litvínov, sportovní škola u zimního stadionu.

Po skončení hokejového utkání bude posílena autobusová doprava v Litvínově a tramvajová doprava směr Most.

První autobus pojede po skončení utkání ze zastávky Litvínov, sportovní škola a druhý pojede z této zastávky cca o 30 minut později. Trasa autobusu bude do zastávky Litvínov, Máj věžové domy, a dále po trase linky č. 15 až do zastávky Janov, škola.

Tramvajová posila pojede po skončení utkání ze zastávky Litvínov, stadion směr Most až do zastávky Most, Velebudická. Mezi zastávkami Litvínov, nádraží a Most, Souš nebude zastavovat na žádných zastávkách.

SOBOTA 8. 3. 2025

Před začátkem sobotního hokejového utkání bude posílena autobusová doprava v Litvínově i tramvajová doprava z Mostu.

Autobusové posily jedou ze zastávky Janov, Krušnohor po trase linky č. 15 (staví na všech zastávkách) až do zastávky Litvínov, Máj věžové domy a následně přímo až do zastávky Litvínov, sportovní škola u zimního stadionu.

Tramvajová posila pojede (pouze v sobotu!) ze zastávky Most, Dopravní podnik po trase linky č. 4 až do zastávky Litvínov, stadion. Mezi zastávkami Most, Souš a Litvínov, nádraží nebude zastavovat na žádných zastávkách.

Po skončení hokejového utkání bude posílena autobusová doprava v Litvínově a tramvajová doprava směr Most.

První autobus pojede po skončení utkání ze zastávky Litvínov, sportovní škola a druhý pojede z této zastávky cca o 30 minut později. Trasa autobusu bude do zastávky Litvínov, Máj věžové domy, a dále po trase linky č. 15 až do zastávky Janov, škola.

Tramvajová posila pojede po skončení utkání ze zastávky Litvínov, stadion směr Most až do zastávky Most, Velebudická. Mezi zastávkami Litvínov, nádraží a Most, Souš nebude zastavovat na žádných zastávkách.