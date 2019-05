Dopravní soutěž mladých cyklistů

Letošní okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů zorganizovaly na Dětském dopravním hřišti Most pracovnice odboru správních evidencí Městského úřadu Litvínov. Smíšená čtyřčlenná družstva dětí narozených v roce 2007 až 2009 soutěžila první den. Další soutěžní den se utkaly týmy dětí narozených v roce 2003 až 2007. V každé kategorii soutěžil za školu jeden tým, disciplíny absolvoval na kolech pořadatele. Krajské kolo obou kategorií se uskuteční 21.-22. května v areálu Dětského dopravního hřiště v Ústí nad Labem a penzionu Vyhlídka ve Staré Olešce.

„Tradičně pozvánku na soutěž obdržely všechny školy okresu Most. Některé se sice nezapojily, přesto bylo dost účastníků. Všichni za své snažení dostali hezké ceny. Přispělo na ně i město Most, se kterým se na organizování soutěže každoročně střídáme,“ říká k okresnímu kolu Eva Hojdarová,vedoucí odboru správních evidencí.

Dopravní soutěž každoročně pořádají Magistrát města Mostu (odbor správních činností), Městský úřad Litvínov (odbor správních evidencí), Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dopravní inspektorát), Městská policie Most, Městská policie Litvínov, AMK SHD Most, BESIP – ÚAMK, regionální pracoviště Ústí nad Labem. Ředitelkou a hlavní rozhodčí letošního ročníku byla Vesna Prokičová z Městského úřad Litvínov. „Pro děti byla připravena teoretická část, ve které absolvovaly test z pravidel silničního provozu, a praktická část, která obsahovala jízdu na kole podle pravidel silničního provozu, jízdu zručnosti a první pomoc. Pečlivý dozor na jednotlivých stanovištích rozdával za chyby trestné body, které pak rozhodly o pořadí škol. Okres Most v krajském kole budu reprezentovat vítězné týmy z obou kategorií. V první kategorii bojovalo 60 žáků z 15 základních škol okresu Most. Nejméně trestných bodů, a to 131, nasbírali žáci 4. ZŠ Most, Václava Talicha 1855. Ve druhé kategorii, do které nastoupilo 56 žáků ze 14 základních škol okresu Most, si nejlépe vedli žáci 18. ZŠ Most, Okružní 1235 s 82 trestnými body. Příjemnou součástí dopravního klání bylo určitě připravené občerstvení a pak i ceny podle zásluh. Odměnu si odneslo každé družstvo. Vítězové se radovali z hodnotných cen, medailí, pohárů a diplomů. Všichni obdrželi sladkou odměnu,“ říká k průběhu Vesna Prokičová.

Z litvínovských soutěžících si v 1. kategorii ZŠ Hamr vybojovala 7. místo. Nejlépe Litvínov v dívkách reprezentovala na 10. místě Barbora Mišáková ze ZŠ Hamr s 52 trestnými body, v chlapcích 11. Lukáš Marhoul ze ZŠ Hamr s 57 trestnými body. Ve 2. kategorii ZŠ Litvínov-Hamr skončila se 170 trestnými body na 4. místě. Za Litvínov si v dívkách nejlépe vedla na 6. místě Leontýna Janoušková ze ZŠ Hamr se 37 trestnými body, v chlapcích 9. Jan Kadlec ze ZŠ Hamr se 32 trestnými body. Při slavnostním vyhlášení vítězů nechyběli ani zástupci města Litvínova. První soutěžní den ceny rozdávali Eva Hojdarová a tajemník městského úřadu Valdemar Havela, druhý den místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum.