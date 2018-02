Dosud neotevřená cínová schránka z roku 1883 vydala dnes své poklady a svědectví

Oblastní muzeum Most spolu s městem Most a Okresním archivem v Mostě otevřelo dnes (15. února) slavnostně před očima novinářů a hostů cínovou schránku s neznámým obsahem, která byla 4. října 1883 uložena pod závěrečný kámen stavby nové budovy okresního a krajského soudu ve starém Mostě (viz foto). Obsah schránky spatřil poprvé světlo světa po 135 letech v předsálí obřadní síně mosteckého magistrátu.

Schránka vydala nejen dávné svěděctví o průběhu stavby tehdejší budovy soudu, ale také o společenském a politickém dění tehdejší doby. Ředitel muzea Michal Soukup spolu s primátorem Mostu Janem papregou a ředitelem Okresního archivu v Mostě Martinem Myšičkou s nevětší opatrností, vyzbrojeni bílými rukavicemi, vyndavali postupně ze schránky uložené „relikvie“. Ve schránce byla uložena stavební listina, listina se záznamem o usazení posledního kamene stavby v roce 1883, fotografie starého Mostu, bankovky a mince, fotografie osobností, které byly se stavbou spojeny, fotografie tehdejšího starosty města a jeho milované choti (viz foto), fotografie zastupitelů a radních. Dále zde byl uložen recept proti zápalu plic, trhový řád města, rozpočet z roku 1883, hřbitovní řád, statut dobrovolných hasičů, noviny, které v té době vycházely – deník i týdeník, fotografie mosteckých ostrostřelců, pamětní plakát k porážce Turků u Vídně, historický spisek – vyprávění o obraně města Mostu proti Husitům, reklamní leták na žaludeční likér, seznam voličů I. třídy (nejbohatší skupiny obyvatel) pro volby v roce 1880, Kniha, která je soupisem všech listin vztahujících se k městu Most do roku 1526, kompletní seznam tehdejších zastupitelů, psací brk a seznam všech věcí ve schránce.

„Pro nás je otevření schránky vynikající záležitost. Obsah má obrovskou historickou hodnotu. Je to vynikající referenční soubor, jak se k záležitostem, jako je stavba takovéto budovy, tehdy přistupovalo,“ uvedl nadšeně ředitel Muzea Michal Soukup. Obzvlášť překvapivá je podle Martina Myšičky z archivu v Mostě zachovalost fotografií.

Nyní bude obsah schránky převezen do muzea a poté jej dostanou do rukou restaurátoři. Zhruba ve druhé polovině tohoto roku by věci ze schránky mohly být vystaveny v muzeu. Svou novodobou schránku má i město Most. Ta dlí pod sochou T.G.Masaryka.

Jak to bylo s budovou soudu a cínovou schránou na dokumenty

V listopadu roku 1877 byl v Mostě zvolen nový starosta Carl Pohnert. Jeho prvním významným a zároveň velmi diskutovaným činem bylo rozhodnutí zbořit renesanční radnici na Tržním (tzv. prvním) náměstí, v níž působil krajský (zemský) soud a byla prostorově nevyhovující. Bylo rozhodnuto vystavit dvoupatrový objekt, jehož součástí byla i věžnice a kaple. Nová budova byla slavnostně uvedena do provozu 4. října 1883. Při té příležitosti byla po závěrný kámen uložena kovová schránka s neznámým obsahem. V průběhu demolice stavby na přelomu let 1977 a 1978 byla nalezena a odevzdána do mosteckého muzea. Samo muzeum se však v té době potýkalo se stěhováním do náhradních prostor a tak byla schránka uložena do sbírek, aniž by dalších 40 let došlo k jejímu prozkoumání. Při revizi sbírkového fondu byla nyní takříkajíc „znovu objevena“.