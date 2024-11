Strážníci otevřeli dveře bytu na Meziboří, které si zabouchla majitelka. Její manžel byl navíc zavřený na balkoně a ani on nemohl dovnitř. Strážníci otevřeli byt i balkon bez poškození dveří. Strážníky také přivolal muž, jehož soused přes dveře volal o pomoc. Strážníci dveře otevřeli, na zemi našli ležet muže se zraněním na hlavě. Muž ve svém bytě pod vlivem alkoholu upadl a uhodil se do hlavy a sám nebyl schopen se zvednout a přivolat záchranáře. Zraněného převezli záchranáři do nemocnice