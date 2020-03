Educhem se veze na vlně úspěchů

Technické a přírodovědecké vzdělávání a především pak chemii se snaží dostat do popředí zájmu studentů na Mostecku a Litvínovsku Střední škola Educhem. Pomáhá jí v to největší zaměstnavatel v oboru UNIPETROL RPA. Díky podpoře zaměstnavatelů, města Meziboří i Ústeckého kraje se mezibořská střední škola stává ve své kategorii v regionu lídrem.

Ještě před pěti lety, kdy škola měnila majitele, se potýkala s velkým nezájmem studentů. V současné době má pětinásobek studentů, než tehdy. A dalších sto šedesát dětí si podalo přihlášku. „Zájem rok od roku stoupá. Podařilo se i díky akcím pro žáky základních škol a dnům otevřených dveří přesvědčit budoucí studenty a hlavně jejich rodiče, že má škola co nabídnout, že technické a přírodovědné obory mají budoucnost a hlavně, že za námi stojí velcí zaměstnavatelé z regionu. Našim absolventům nabízí práci, žákům podporu při studiu a otevírají jim cestu také k vysokoškolskému studiu například chemických oborů,“ těší zájem o školu ředitelku Helenu Kripnerovou. V Meziboří se tradičně připravovali chemici. Bylo to dáno blízkostí k velkému zaměstnavateli chemické továrně. Časem zájem dětí o studium opadl. Byly a tím obavy z obtížnosti tohoto oboru i špatná propagace a komunikace ze strany školy. „To se změnilo a zájem o aplikovanou chemii posledních pět let opět roste, což nás těší více, než cokoliv jiného. Partner školy UNIPETROL RPA dělá pro zvýšení popularity chemie hodně. V regionu je to celá řada akcí pro základní školy, podpora středoškolského chemického studie, odborné praxe, soutěže. I my děláme pro obnovení zájmu o chemii, která bývala v minulosti v regionu vyhledávaným oborem, hodně. Jsem ráda, že se to daří. Důkazem je i to, že náš student Petr Vitiska zvítězil v krajském kole chemické olympiády a postoupil do národního kola. To je obrovský úspěch neboť za sebou nechal studenty gymnázií i dalších odborných škol,“ pochválila úspěšného žáka ředitelka školy. Educhem ale nežije jen z chemie. Velká poptávka ze strany zaměstnavatelů je i o obory elektromechanik a mechanik elektrotechnik. „Samozřejmě jsme na tuto potřebu regionu zareagovali a nabízíme oba obory,“ dodává Helena Kripnerová. V letošním roce škola zásadně modernizuje. Do nových učeben investuje díky dotacím 30 miliónů korun. A sklízí také první ovoce svého snažení. „V letošním školním roce se začali prosazovat v odborných soutěžích. Úspěch Petra Vitišky je samozřejmě ten největší, ale z daleka ne jediný,“ dodává ředitelka školy. Výčet úspěchů žáků z mezibořského Educhemu je úctyhodný. Tým studentů chemiků z 2. ročníku se účastnil vědomostní chemické soutěže Antrophy. Mezi 67 družstvy z celé republiky žáci Střední školy Educhem skončili na 21. místě v republice a druzí v Ústeckém kraji, kdy před nimi z našeho kraje bylo jenom družstvo Gymnázia Václava Šmejkala z Ústí nad Labem. Úspěšní byli i učni, protože v září žáci učebního oboru Elektromechanik bojovalo o umístění v celostátní učňovské soutěži, kde obstáli se ztrátou pouhých 2 bodů. Škola má i nadané studenty. Příkladem může být Eliška Balšánová, která zúčastnila fotografické soutěže pořádané VŠCHT. Se svými fotografiemi obsadila krásné 3. místo a její snímek se dostal i do národního kalendáře. Radost škole také udělala studentka druhého ročníku oboru ošetřovatelství Michaela Krčmárová, která se umístila mezi 5% top uchazečů o účast na konferenci Hack to London 2020 pořádanou the University of London se svou argumentativní esejí v anglickém jazyce.