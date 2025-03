Festival zdraví KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ v teplické Olympii: vyšetření podstoupilo přes tisíc návštěvníků

První ročník Festivalu zdraví, který uSpořádala teplická nemocnice Krajské zdravotní ve spolupráci s OC Olympia Teplice, se těšil velkému zájmu. Akce návštěvníkům poskytla jedinečnou možnost nechat se bezplatně a bez objednání vyšetřit, a zkontrolovat tak svůj stav. Tuto šanci využilo více než tisíc zájemců všech věkových kategorií z Teplicka, Ústecka, ale i obyvatelé vzdálenějších měst jako je Varnsdorf, Litvínov či Klášterec nad Ohří.

Po šest hodin nabízela zdravotnická stanoviště návštěvníkům řadu preventivních vyšetření zaměřených na včasné odhalení zdravotních problémů. Největší zájem byl tradičně o kontrolu kožních znamének, měření nitroočního tlaku, ultrazvukové vyšetření krčních tepen či vyšetření tlaku a cukru v krvi. „Že mají podobné preventivní akce ohromný smysl, nám ukázala čísla. Rukama našich zdravotníků prošlo 1 224 zájemců, z toho 172 obdrželo doporučení k dalšímu detailnímu vyšetření. Například z 91 osob, které si nechaly zkontrolovat kožní znaménka, bylo odhaleno 32 s podezřelými záchyty, u 6 z nich bylo vysloveno podezření na zhoubný nádor. Včasný záchyt je přitom pro úspěšnou léčbu melanomu klíčový,“ sdělila vedoucí Oddělení preventivní zdravotní péče Krajské zdravotní Dana Vaculíková.

„Na prevenci klademe v Krajské zdravotní velký důraz, díky ní můžeme předejít mnoha zdravotním komplikacím. Mám radost z hojného počtu návštěvníků, kteří využili příležitosti si ověřit, jak na tom se svým zdravím jsou. Určitě bychom rádi v projektu Festival zdraví pokračovali,“ řekla vedoucí Tiskového a komunikačního oddělení Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.

Součástí akce byly i specializované služby, jako například poradenství při léčbě migrény nebo diagnostika a ultrazvuk jater pro detekci obsahu tuku. Návštěvníci si mohli prohlédnout ortopedické implantáty, sešití menisku na modelu umělé kosti nebo sestavit kloub v podobě 3D puzzlí.

Nečekaný zájem zaznamenal stánek transfuzního oddělení. Mladí lidé reagovali na výzvu pomoci otce dvouleté Madlen, jejíž příběh zvedl vlnu podpory v celé České republice a přišli nabídnout svou kostní dřeň. „Během festivalu vstoupilo do Českého národního registru dárců kostní dřeně 102 lidí ve věku od 18 do 35 let. Z tak vysokého počtu jsme nadšené, obvykle se nám na podobných akcích hlásí kolem 10 až 15 dobrovolníků,“ sdělila lékařka Transfuzního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní Klára Váchová. Stejnou radost vyjádřil i otec holčičky Lukáš Přibyl, který přišel dárcům osobně poděkovat. Zároveň 86 lidí vyjádřilo zájem o dárcovství krve.

Celkový počet vyšetření: 1 224 z toho 172 doporučení k dalšímu vyšetření

Vyšetření kožních znamének: 91 z toho 32 doporučení k dalšímu vyšetření

Měření krevního tlaku a glykémie: 207 z toho 5 doporučení k dalšímu vyšetření

Ultrazvukové vyšetření karotid: 102 z toho 7 doporučení k dalšímu vyšetření

Měření nitroočního tlaku: 398 z toho 7 doporučení k dalšímu vyšetření

Vážení, měření BMI + viscer. tuku: 136 z toho 30 doporučení k dalšímu vyšetření

Určení obsahu tuku v játrech: 73 z toho 21 doporučení k dalšímu vyšetření

Prevence v urologii: 118 z toho 18 doporučení k dalšímu vyšetření

Diagnostika a léčba migrény: 86 z toho 39 doporučení k dalšímu vyšetření