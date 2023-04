Filmaři natáčejí v Ústeckém kraji další filmovou lahůdku, v hlavní roli zazáří Tereza Ramba

Filmový štáb režiséra Dana Svátka začal natáčet v Mnetěši u Roudnice nad Labem dlouho připravovaný celovečerní film Zápisník alkoholičky vznikající podle oceňovaného autobiografického blogu a stejnojmenné knihy Michaely Duffkové. V hlavní roli se objeví Tereza Ramba.

Pro populární herečku je to po letech složitější a psychicky náročnější role. „Po dlouhé době a času stráveném s dětmi na mateřské je to velká změna, pracovat zase na takto náročné postavě. Začínám se ale těšit na psychický ponor do této role, je to výzva,” řekla Tereza Ramba ke své roli.

Pro autory filmu je to po pěti letech návrat k tématu alkoholismu ztvárněném ve filmu Úsměvy smutných mužů. Filmoví fanoušci snímek ocenili během Českého lva titulem Film roku 2018. „Měl jsem silný pocit, že dokončením Úsměvů pro mě tohle téma neskončilo. Těch příběhů, kdy někdo bojoval s démonem alkoholu, jsem slyšel tolik, že jsem nejprve přemýšlel o seriálu. Téma mi připadalo nevytěžené hlavně z pohledu ženy, protože u nich se závislost projevuje naprosto odlišným způsobem než u chlapů. Dokážou ji dlouho skrývat, aniž by si toho kdokoliv z blízkých všiml. A pak se nám dostal do ruky blog Michaely Duffkové, který skvěle popisoval její bitvu se závislostí,“ uvedl režisér Dan Svátek. Knihu převedla do scénáře, který vznikal čtyři roky, Marta Fenclová.

V dalších rolích filmu, který bude mít premiéru začátkem příštího roku, uvidí diváci Miloslava Königa, Báru Lukešovou, Miroslava Hanuše, Martina Fingera, Jana Plouhara či Oskara Hese.

Filmaři se rozhodli natočit díky krajské dotaci celý film v Ústeckém kraji. S výběrem lokací a organizací natáčení jim podobně jako u Úsměvů smutných mužů pomáhá Filmová kancelář Ústeckého kraje. „Filmaři by v kraji měli v rámci jarního a letního bloku natáčet ca 20 natáčecích dní v již zmiňované Mnetěši a okolí Řípu, ale také v Ústí nad Labem,” sdělila Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.