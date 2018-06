Filmaři se vrací k natáčení RAPLA II – na řadě míst dojde k omezení provozu

V polovině června se do Ústeckého kraje vrací natáčení pokračování úspěšného seriálu Rapl. Děj seriálu se z Karlovarska přesunul do Ústeckého kraje už v lednu. Příběh druhé kriminální série s osobou hlavního hrdiny, policejního vyšetřovatele Kuneše v podání Hynka Čermáka, se točí převážně v Ústí nad Labem a okolí.

„Přesně po polovině natáčení se štáb vrací na místo činu“, říká v nadsázce kreativní producent Josef Viewegh, v jehož tvůrčí skupině úspěšně detektivní série Rapl 2 vzniká. „Točit budeme na desítkách lokací v Ústí, v přístavu, loděnicích, v lanovce na Větruši, v rockových klubech i ulicích města. Ale zabrousíme samozřejmě i do dalších částí Ústeckého kraje, namátkou na lodě na Labi, do Děčína, Teplic i Litoměřic. Zápletky jednotlivých detektivek samozřejmě prozrazovat nemůžu, ale škála témat je opravdu široká. Budou to příběhy o pašování, pomstě, domácím násilí, rasismu, bankovní loupeži, lásce i žárlivosti. Chtěl bych moc poděkovat Ústeckému kraji, magistrátu, integrovanému záchrannému sboru a Filmové kanceláři Ústeckého kraje za výbornou spolupráci. A obyvatelům Ústeckého kraje za vstřícnost, ochotu a trpělivost. Pokud Rapl 2 uspěje u diváků alespoň tak jako „jednička“, bude to zásluhou všech výše jmenovaných“, dodává kreativní producent Josef Viewegh.

Do severních Čech ale povedou stopy i dalších filmařů. „V kraji bude natáčet i velká mezinárodní produkce, pokračuje natáčení televizního seriálu a roztáčí se i celovečerní pohádka. Řada dalších projektů je v přípravné fázi. Filmové štáby se podle aktuálních informací budou v Ústeckém kraji pohybovat až do poloviny října. S natáčením je spojena řada dopravních omezení a uzavírek. V červnu budou platit dopravní omezení pro města Úštěk, Žatec a Ústí nad Labem a s tím související snížený komfort v dopravní obslužnosti. O všech omezeních bude veřejnost včas informována prostřednictvím komunikačních kanálů jednotlivých měst a míst, kterých se natáčení týká. Děkujeme za vstřícnost,“ řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.

O dopravních omezeních a uzavírkách silnic budete předem informování na facebookovém profilu Filmové kanceláře Ústeckého kraje i na webu a sociálních sítích města Ústí nad Labem.