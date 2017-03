HC VERVA Litvínov – GENERALI PLAY OFF

HC VERVA Litvínov zveřejňuje podrobné informace k prodeji vstupenek na zápasy Generali play off TELH.

Držitelé permanentních vstupenek

Držitelé permanentních vstupenek mají rezervován lístek na utkání do 24. hodiny dne předcházejícího dni daného zápasu.

V případě dvou zápasů hraných za sebou platí rezervace na oba zápasy najednou, a to vždy do 24. hodiny předcházejícího dne před prvním zápasem. (Příklad: 1. a 2. čtvrtfinále se bude hrát 13. a 14. 3. 2017 – rezervace na oba zápasy končí v neděli 12. 3. 2017 ve 24:00 hodin).

Vstupenky bude možno zakoupit najednou na oba za sebou hrané zápasy play off.

Možnosti rezervace lístku a jeho vyzvednutí:

a) Nákup přes internet Zákazník musí mít vytvořen svůj účet = registraci na nákup vstupenek přes odkaz vstupenky on-line http://hokej-litvinov.colosseum.eu/list?mrsid=81

Zde se přihlásí do sekce mé rezervace a v detailu rezervace změní typ rezervace na platbu kartou/evstupenka. Vstupenku si zaplatí kartou a vytiskne na své tiskárně.

b) Prodejní místo Colosseum Ticket:

Rezervace je na jméno, zákazník se prokáže permanentkou a průkazem totožnosti z důvodu, aby nedošlo ke zneužití. Průkaz totožnosti je vyžadován pro ochranu zákazníka (zneužití jinou osobou). Zde mu vstupenku vytisknou a zákazník ji zde zaplatí.

Zahájení prodeje přes internet a prodejní místa Colosseum Ticket:

Čtvrtfinále: prodej bude zahájen ve čtvrtek 9. 3. 2017 v 9:00 hodin!

Žádným jiným způsobem si vstupenky nelze rezervovat.

Pro případné další utkání čtvrtfinále a případné další zápasy play off budeme na našich webových stránkách a sociálních sítích zveřejňovat aktuální informace pro daný zápas.

Permanentky vydané Partnerům klubu a členům HC Litvínov jsou nadále platné pro celé play off.

c) Pokladna ZS – otevírací doba:

Den před 1. zápasem čtvrtfinále:

pokladna č. 1 a 2: permanentkáři 8:00 – 11:00 a 14:00 – 18:00 hodin – poslední možnost vyzvednout si rezervovanou vstupenku (viz. permanentky)

pokladna č. 3 a 4: volný prodej 8:00 – 11:00 a 14:00 – 18:00 hodin

V den zápasu – 1. zápas čtvrtfinále:

pokladna č. 1 – 2: volný prodej 8:00 – 11:00 a 14:00 – 18:00 hodin

pokladna č. 3 – 4: volný prodej 14:00 – 18:00 hodin

pokladna č. 5: klubová pokladna 15:00 – 18:00 hodin (pro partnery a hosty klubu)

V den zápasu – 2. zápas čtvrtfinále:

pokladna č. 1 – 2: volný prodej 8:00 – 11:00 a 14:00 – 18:00 hodin

pokladna č. 3 – 4: volný prodej 14:00 – 18:00 hodin

pokladna č. 5: klubová pokladna 15:00 – 18:00 hodin (pro partnery a hosty klubu)

Ve volném prodeji lze zakoupit maximálně 5 vstupenek na osobu (lístky ke stání).

Ceny vstupného na ZS Ivana Hlinky:

stání / sezení

čtvrtfinále 210 Kč / 320 Kč

semifinále 230 Kč / 350 Kč

finále 250 Kč / 400 Kč

Na ostatní zápasy play off bude při zachování výše uvedeného modelu zveřejněna vždy aktuální informace.