Hejtman Brabec: Zrušení poboček Úřadu práce v regionu rozhodně odmítáme

Hejtman Richard Brabec svolal starosty a zástupce měst Štětí, Šluknova, Jirkova, Vejprt, České Kamenice, Úštěku a Libochovic, která jsou ohrožena návrhem Ministerstva práce a sociálních věcí zrušit pobočky Úřadu práce v těchto městech. Jednání se účastnil také náměstek pro sociální věci Jiří Kulhánek.

Starostové vyjádřili ostrý nesouhlas s tímto záměrem, který podle nich ignoruje specifické potřeby regionu a místních obyvatel. Upozornili na to, že mnohá z uvedených měst se potýkají se sociálně vyloučenými lokalitami a vysokým počtem klientů, kteří nejsou schopni řešit svou agendu digitálně. Pokud by byly pobočky zrušeny, obyvatelé by museli do nejbližšího Úřadu práce složitě dojíždět, což by výrazně ztížilo jejich situaci.

„Tento návrh je v přímém rozporu s tím, co chceme v Ústeckém kraji prosazovat. Stát by měl pomáhat a jít blíž k lidem, ne se jim vzdalovat. V regionu, který je strukturálně postižený a potýká se s řadou vyloučených lokalit, je zajištění dostupnosti veřejných služeb naprostým základem. Tento krok z principu odmítám,“ uvedl hejtman Richard Brabec.

V rámci jednání si starostové vyměnili své zkušenosti s fungováním a potřebností poboček Úřadu práce a vyjádřili svůj nesouhlas s jejich rušením. Hejtman Brabec přislíbil, že se za starosty a jejich obyvatele postaví a bude situaci intenzivně řešit jak přes Asociaci krajů, tak v přímém jednání s ministrem Jurečkou. Ústecký kraj bude prosazovat zachování poboček Úřadu práce ve většině dotčených míst s výjimkou České Kamenice, kde jsou aktuálně jen 2 pracovníci a lze si tam ukončení této agendy představit.

„Zrušení poboček Úřadu práce by pro mnohé obyvatele našeho kraje znamenalo výrazné zhoršení dostupnosti důležitých služeb. Musíme si uvědomit, že ne každý má možnost vyřídit potřebné záležitosti online nebo cestovat desítky kilometrů do jiného města. Toto opatření by postihlo právě ty nejzranitelnější,“ dodal hejtman Brabec.

Starostové spolu s hejtmanem apelují na MPSV, aby svůj záměr přehodnotilo. Ústecký kraj bude i nadále hájit zájmy svých obyvatel a usilovat o zlepšení životních podmínek v regionu.