Hejtman k očkovacím místům: „Někde to zvládají precizně, někde hůře…“

Krajský krizový štáb stručně zhodnotil připravenost očkovacích míst na základě dvou inspekčních cest vakcinačního týmu v čele s hejtmanem Janem Schillerem. Vyjádřil také znepokojenost nad opětovným odložením termínu nové dodávky vakcíny Moderna a nepředvídatelnou situací ohledně prodloužení nouzového stavu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Diskutovaným tématem byl rovněž vládní záměr přípravy návratu žáků posledních ročníků zpět do škol.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller po jednání krizového štábu uvedl: „V uplynulém týdnu jsem zkontroloval připravenost vakcinačních míst v regionu během dvou inspekčních cest. Někde to zvládají precizně, někde hůře, budeme se to snažit sjednotit, aby lidé při očkování měli co největší komfort.“

Situace ohledně počtu hospitalizovaných pacientů s COVID-19 na vyhrazených lůžkách v těchto dnech stagnuje, Ústecký kraj přijímá některé pacienty i ze sousedního Karlovarského kraje. Mírný nárůst lze očekávat kvůli výskytu britské mutace viru, který ale zatím v regionu není laboratorně potvrzený.

„Problémem, který bohužel nemůžeme přímo ovlivnit, je zpoždění dodávek vakcíny Moderna ze strany dodavatele. Do Ústeckého kraje má dorazit 3 400 dávek, ale termín se posunul o týden na 22. února. V brzké době snad již dorazí také vakcína Astra Zeneca. Pravidelně o dodávkách vakcíny hovořím s ústředními orgány,“ doplnil informace hejtman Schiller.

V Ústeckém kraji bylo ke dni 10. února očkováno 12 636 lidí, z toho 1 692 ve věkové skupině 80 plus a dalších 2 100 klientů a pracovníků v pobytových službách. Bez pravidelných dodávek vakcíny nelze očkování urychlit a otevřít nové rezervační termíny pro zaregistrované občany. Musí se počítat rovněž s nutností podat druhou dávku vakcíny.

Ústecký kraj obdržel od Ministerstva financí 10 miliónů korun na úhradu nákladů v boji s onemocněním COVID-19.

Krajský úřad i policisté dále pomáhají s trasováním Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje. V provozu zůstává také krajská bezplatná infolinka pro seniory, která již vyřídila 223 hovorů, přičemž 10 % z nich se týkalo přímé pomoci s registrací seniorů na očkování. Krizový štáb rovněž řešil téma možného návratu žáků posledních ročníků zpět do škol a situaci, kdyby nebyl prodloužen nouzový stav Poslaneckou sněmovnou. Na vše je připraven operativně reagovat.

Příští jednání Krizového štábu Ústeckého kraje se uskuteční ve středu 17. února 2021.