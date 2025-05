Hledaný ujel od pumpy

Policisté z Litvínova uplynulou neděli úspěšně vypátrali muže, který se odmítal dostavit k jednání na Okresním soudě v Mostě. Muž z Meziboří byl zařazen do evidence hledaných osob a po jeho zajištění byl převezen do policejní cely. Kromě vyhýbání se soudnímu řízení čelí také podezření ze spáchání přečinů krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí. Podle hamerských policistů muž v polovině dubna dorazil na jednu z litvínovských čerpacích stanic, kde natankoval pohonné hmoty v hodnotě 400 korun a následně odjel bez zaplacení. Prověřování ukázalo, že se podezřelý pokusil krádež ztížit tím, že na čerpací stanici přijel vypůjčeným vozidlem Škoda Octavia, které nebylo správně osazeno registračními značkami. Po krádeži značky opět nainstaloval, čímž se snažil zamaskovat svou totožnost. Prý potřeboval nutně někam jet a neměl peníze. Dalším zjištěním byla skutečnost, že muž byl v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost Okresním soudem v Mostě, což by mohlo ovlivnit výši trestní sazby v jeho aktuálním případu. Loňského prosince mu byl navíc Městským úřadem v Sokolově uložen zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let, který vědomě porušil. Podezřelému nyní hrozí v případě uznání viny až tříletý trest odnětí svobody.