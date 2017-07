Horská obec chystá tradiční letní slavnost

Letošní Novoveské letní slavnosti se budou konat v horské obci v sobotu 29. července. Součástí programu je slavnostní křest nového hasičského vozu. Program doplní řemeslné stánky, výstavy nebo zpřístupnění větrné elektrárny.

Zábava v centru Nové Vsi v Horách vypukne ve 14 hodin, kdy začíná program nazvaný Živé obrazy hasičské. Děti i dospělé čekají divadelní minipříběhy, akrobat, mažoretky, malování na obličej a tetování, skluzavka i další atrakce. Hrát se budou samozřejmě hasičské písně. Zavítat můžete k řemeslným stánkům, kde se představí stará řemesla, doplněná pro děti o výtvarnou dílnu a dobovou hernu. Programem návštěvníky provedou Zdeněk Lukesle a Gabriel Danda.

„Ve tři hodiny slavnostně předáme hasičům nový vůz, pořízený v rámci přeshraničního projektu. Jeho křtu se ujme jak český, tak německý farář. Součástí křtu bude i přehlídka hasičské techniky,“ prozradil starosta Nové Vsi David Kádner.

Na odpolední program pak v 18 hodin navážou DJ Tom a Martin Holec, kteří budou hrát a bavit až do dvou do rána. Čekají vás písničky Elvise Presleyho, Dalibora Jandy i hudba z muzikálu Děti ráje a po setmění také ohňová show.

Pokud si budete chtít od rušné zábavy v centru obce na chvíli odpočinout, můžete se podívat do kulturního domu, kde bude celé odpoledne otevřena výstava obrazů Pavla Lakomého a výstava fotografií Krásy Krušných hor. Od 10 do 16 hodin bude otevřeno i Novoveské muzeum s historickou expozicí a výstavou fotografií. Od 15 do 17 hodin se pak zájemcům zpřístupní větrná elektrárna na Strážném vrchu.