Je rozhodnuto, do Radničního sklípku se nastěhují senioři

Dlouho opuštěná historická budova Radničního sklípku v Litvínově konečně najde využití. Měli by se do ní přesunout senioři a sloužit bude pro klubové účely.

Radní schválili záměr přesunu činnosti klubů důchodců a spolků z budovy U Bílého sloupu čp. 510 do Radničního sklípku. „Budova klubu důchodců U Bílého sloupu je ve vlastnictví města a je naší energeticky nejnáročnější budovou, které provozujeme. Na druhé straně máme prázdný Radniční sklípek, kam bychom klubové činnosti mohli přesunout,“ uvedla místostarostka Květuše Hellmichová. Město si od přesunu seniorů slibuje obnovení života v centru města.

Přesun by se mohl začít realizovat v příštím roce. „Na téma stěhování se se seniory bavíme téměř rok. Je nutné, abychom jim vysvětlili všechna pozitiva, která tento krok přinese. Nikam je ale nutit nechceme. Pokud by chtěli jiné prostory, do Sklípku je tlačit nebudeme. Myslíme si ale, že by se jim tu mohlo líbit a jeví se to jako dobré řešení,“ podotkla starostka Kamila Bláhová.

Aby se mohly kluby přestěhovat, bude potřeba Sklípek znovu zprovoznit. „Sklípek čekají nezbytné náklady. Budovu udržujeme v kondici. Odvětráváme ji, kontrolujeme, zda nezatéká apod., takže je stav je zachovalý. Bude ale potřeba zásah do elektriky a změny dispozic,“ uvedla místostarostka.

Přesun se dotkne stovek seniorů. Všichni by se měli do historické budovy s popisným číslem 1 vejít. „I přesto, že máme stovky seniorů, do klubů jich chodí zhruba třetina. Navíc se nescházejí v jeden den a v jednu dobu, proto by se měli do Sklípku v pohodě vejít,“ ujistila místostarostka. Město chce Sklípek zaktivnit. Předpokládá, že přibudou další akce. Senioři by měli najít uplatnění především ve spodní části objektu. „Rádi bychom dopřáli seniorům i zázemí dvora.. Mohlo by tam vzniknout centrum, kde by mohli společně pěstovat bylinky apod.,“ uvedla Květuše Hellmichová.

Po přestěhování seniorů zůstane budova 510 U Bílého sloup prázdná. „Nabízí se řada využití. Budeme hledat dotace na rekonstrukci. V plánu máme řešit bytovou otázku, takže není vyloučena ani výstavba bytů,“ nastínila starostka a dodala: „Navrhované změny se promítnou do provozních výdajů města. Přestože si přesuny vyžádají náklady, z dlouhodobého hlediska by realizace naopak výdaje snížit.“