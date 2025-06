JEZERO UŽ SE CHYSTÁ NA SVĚTOVÝ FESTIVAL LET IT ROLL

Město se připravuje na mezinárodní hudební festival u jezera Most Let it Roll. Už se řeší se bezpečnost a doprava.

Svého druhu největší drum and bassový hudební festival zamíří už brzy k mosteckému jezeru. Konat se bude od 31. 7. do 3. 8. Návštěvnost se očekává kolem dvaceti tisíc lidí. Bude to největší akce, která se letos na Mostecku odehraje. Most má vyhrazené vstupenky pro zdejší občany jako bonus za pořadatelství. „O vstupenky je obrovský zájem. Naplní se tak očekávaná kapacita kolem dvaceti tisíc lidí. Tu nechtějí pořadatelé při prvním konání v Mostě překročit,“ podotkl primátor Marek Hrvol a dodal, že je také patrný nárůst českých návštěvníků oproti Miloticím: „U jezera je to pro ně atraktivnější.“

V tuto chvíli probíhají u jezera první přípravy. Spočívají v úpravě hlavní plochy. Provádějí se například drenáže, aby nevznikly vodní laguny. „Proběhla už schůzka na magistrátu, kde byly všechny složky integrovaného záchranného systému, zástupci města a pořadatelé. Hasiči, zdravotníci, městská i státní policie – ale i úředníci z odboru správních činností diskutují, co je vše potřeba zajistit,“ uvedl Marek Hrvol. Podle něj bude kromě bezpečnosti prioritou také dopravní řešení festivalu. „To se již finálně zpracovává a musí být ještě odsouhlaseno. Zastupitelé budou mít také prezentaci k festivalu,“ doplnil první muž města.

Kromě obav z bezpečnosti rezonují veřejným prostorem také ty, které souvisejí s hlukem. Vedení města ale ujišťuje, že technici budou sound systémy směřovat jen na oblasti, které jsou pro tento účel příhodné. „To byl jeden z důvodů, proč jsme na žádost ohledně konání festivalu u nás u mosteckého jezera kývli. Spoléhat můžeme navíc i na naprosto profesionální a kvalitní organizační schopnosti promyšlené do posledního detailu,“ ujišťuje primátor.

Smlouva na pořádání festivalu v Mostě je podepsána na období 2025 – 2029. Součástí budou i veškeré doprovodné služby, například stanové městečko a další.