Ježíšek navštívil útulek v Rudolicích

Vedení města Mostu navštívilo Útulek pro opuštěná zvířata v Rudolicích. Pytle s granulovaným krmením, konzervy pro psy a kočky, ale i deky, které poslouží k zateplení kotců – to je to, co rudolický útulek potřebuje nejvíce a čeho je také největší spotřeba. Zaměstnanci magistrátu věnovali v rámci tradiční sbírky opuštěným zvířatům několik desítek kilogramů krmiva. Tyto zásoby potravy vydrží zvířatům v útulku několik týdnů.

Pro rok 2021 je v rozpočtu města schválena částka 1,4 milionu korun na realizaci nové střechy na pěti kotcích útulku pro psy v Rudolicích.

V současné době žije v rudolickém útulku 42 psů, 25 koček a 3 poštolky, kterým dělá společnost jeden králík.