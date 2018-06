Kandidátky do konce července

Magistrát města Mostu vykonává pro město Most a obce náležející do územního obvodu Magistrátu města Mostu funkci registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 5. a 6. října letošního roku. Znamená to, že mostecký magistrát zajišťuje příjem, potvrzení podání, projednání a registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí pro statutární město Most a dále pro Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice a Želenice.

Kandidátní listiny podávají zmocněnci volebních stran nebo nezávislí kandidáti nejpozději do 16 hodin dne 31. července 2018 registračnímu úřadu, tedy Magistrátu města Mostu. Kandidátní listinu lze odevzdat osobně v informačním centru pro volby nebo odeslat písemně. Pokud je podána písemně, je rozhodující den jejího doručení, nikoli datum jejího podání u provozovatele poštovních služeb.

Až do 16 hodin dne 6. srpna 2018 mohou volební strany prostřednictvím zmocněnce provádět změny v podané kandidátní listině, mohou tedy doplňovat další kandidáty či měnit jejich pořadí. Vyloučeno není ani vzdání se kandidatury či odvolání kandidátů. Přezkum předložených kandidátních listin provede magistrát v době od 31. července do 6. srpna 2018. Nemá-li kandidátní listina potřebné náležitosti nebo obsahuje-li nesprávné údaje či není-li k ní připojena petice, případně petice neobsahuje potřebný počet podpisů, vyzve magistrát nejpozději do 16 hodin dne 8. srpna prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého kandidáta, aby závady odstranil, učinit tak volební strana nebo nezávislý kandidát musí nejpozději do 16 hodin dne 13. srpna 2018.

Tyto a další informace pro volební strany, včetně vzorů kandidátní listiny, vzoru prohlášení kandidáta a vzoru petice nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů jsou k dispozici na internetových stránkách města Mostu: informace pro volební strany, kde budou také průběžně doplňovány.

Informační centrum pro volby se nachází v prvním patře magistrátu v kanceláři číslo 116, úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin (v úterý 31. července, kdy je poslední den pro podání kandidátních listin, do 16 hodin). Centrum pro volby lze kontaktovat též mailem na adrese volby@mesto-most.cz nebo telefonním čísle 476 448 336.