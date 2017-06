Karel Novotný: Kontroloři ČOI by měli vystupovat inkognito

Kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) zřejmě získají možnost vystupovat „inkognito“. Součástí tak zvané skryté identity budou krycí doklady, kterými by se mohli legitimovat při určitých typech kontrol. Novelu již schválila Poslanecká sněmovna, nyní ji posoudí ještě Senát. Jak má tato novinka fungovat v praxi a jaké další změny novela obsahuje, jsme se zeptali náměstka ministra průmyslu a obchodu a současně radního města Mostu Karla Novotného.

V čem jsou hlavní body změny novely zákona o ČOI?

Za prvé jde o zakotvení některých nových pravidel pro kontrolní nákup. Nyní je sice inspektor ČOI oprávněn provádět kontrolní nákup, avšak relativně často naráží na nevoli prodávajícího vrátit peníze zaplacené za kontrolní nákup poté, co zboží získané kontrolním nákupem vrátí nepoškozené kontrolované osobě. To znamená, že novelou získává inspektor ČOI právo odstoupit od smlouvy.

Za druhé jde o zakotvení nového oprávnění používat krycí prostředky, zejména změněnou identitu. Důvodem je potřeba rozšíření oblasti kontrol při současné ochraně osobních údajů. Jedná se o případy kontrol, kdy inspektor o sobě musí sdělit údaje v občanském průkazu, kdy inspektoři podstupují zbytečně vysoké riziko ohrožující jejich soukromí. Krycí doklady bude vydávat ministerstvo vnitra na základě žádostí ministerstva průmyslu a ČOI. Nebudou je mít všichni inspektoři, ale pouze několik z nich. Na předváděcích akcích žádají před vstupem organizátoři běžně občanský průkaz. Tudíž pak již znají pravou identitu inspektorů a vytvoří si seznam. Následně již inspektora dovnitř nevpustí, protože jeho identita je jim známá.

Na půdě sněmovny zaznívaly v této věci kritické hlasy, především ze strany ODS. Nemůže dojít k zneužití?

Navržené oprávnění užívat krycí prostředky nebude bezbřehé. ČOI musí konkrétně zdůvodnit, za jakým účelem, respektive na jakou konkrétní akci je potřebuje. To bude „administrovat“ ministerstvo průmyslu, které o vydání požádá ministerstvo vnitra.

O jaké situace se bude jednat?

Půjde například o situace při kontrole agresivních praktik na předváděcích akcích, tak zvaných Šmejdů nebo při kontrole v autobazarech, tedy ve výjimečných případech, kdy je důvodné podezření na protiprávní jednání, pokud není možné porušení povinností prodávajícího prokázat jiným způsobem, než vlastním zjištěním. Například v jednom kraji v jednom autobazaru inspektor prokázal nekalou obchodní praktiku. Následně druhý den mu někdo vypálil zahradu, v jiném případu měli inspektoři ČOI například propíchané pneumatiky u aut.

Jaké další změny novela přináší?

Zjednání vstupu do obchodních prostor. Inspektoři budou podle novely vstupovat do uzamčených prostor podnikatele při podezření, že prodává nebezpečné zboží nebo padělky. Jde o to, aby se inspektoři ČOI nedostali do patové situace, neboť mnohdy, i když mají důvodné podezření, že prodávající nabízí zboží, které je nebezpečné nebo se jedná o padělky, nemohou inspektoři kontrolu provést, protože prodávající stánek opustí nebo odmítne kontrolu svého skladu. Obdobnou pravomoc má již Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Čili u ČOI pravomoc jen doplňuje a rozšiřuje.

Myslí novela i na podvodné e-shopy?

Ano, myslí. Jde o možnost získání informací o identitě skrývajících se provozovatelů podvodných e-shopů. ČOI bude moci jednodušeji zjišťovat informace o provozovatelích e-shopů, které nelze běžnou cestou zjistit a nelze je tedy kontaktovat. Nově bude moci žádat například majitele webhostingových služeb, který je bude muset ze zákona poskytnout.

Jak to bude probíhat?

V podstatě bude moci ČOI požadovat poskytnutí informací od osoby, která nakládá s údaji směřujícími k určení osoby odpovědné. Tedy správce domény bude muset poskytnout informace o totožnosti podnikající fyzické nebo právnické osoby.

Všechna uvedená opatření jsou na základě podnětů inspektorů ČOI. Vychází tedy z jejich bezprostřední praxe. V uplynulých letech jsem se osobně zúčastnil několika akcí ČOI, například na tržnicích, či při kontrole šperků, restaurací apod. Sledoval jsem přímo na místech zásahů práci inspektorů ČOI a mnohokrát jsme spolu o jednotlivostech mluvili. A novela je výsledkem jejich podnětů. Věřím, že ji podpoří i Senát.