Konference podpořila umělou inteligenci a virtuální realitu na školách

Regionální stálá konference (RSK) na svém 52. zasedání jednohlasně podpořila přípravu výzvy „Umělá inteligence a virtuální realita do středních škol v Ústeckém kraji“ z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Výzva by mohla významně přispět ambicióznímu projektu „Návrat do budoucnosti“, který v nedávné době představili zástupci Ústeckého kraje veřejnosti, jehož cílem je modernizace škol, rozšíření podpory talentovaných žáků a zvýšení péče o duševní zdraví studentů.

V první polovině roku 2025 se zároveň otevřou výzvy, které podpoří rozvoj regionu. Podpora regionálního školství II, s alokací 700 milionů korun, je určena zejména pro základní školy. Ty budou moci modernizovat odborné učebny, zázemí či sportoviště. Do vymezeného území zasaženého těžbou uhlí bude směřovat hned dvojice výzev. První z nich podpoří iniciaci tvorby projektů, druhá se zaměří na realizační fázi a výstavbu infrastruktury pro oblast kultury, veřejných služeb či sportu i rekreace.

Klíčovým tématem jednání platformy RSK není pouze současné programové období, ale již příprava období návazného 2028+.

Zástupce MMR ČR představil pozici ČR k politice soudržnosti 2028+ a možné směry, kterými se bude debata ubírat. Zdůraznil priority, které aktuálně rezonují na evropské půdě i skutečnost, že prostředků na kohezní politiku významně ubude. Neopomenul zmínit ani Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2025-2027 a aktualizaci na úrovni vymezení státem podporovaných regionů. Tato skutečnost znamená rozšíření Hospodářsky a sociálně ohrožených území v Ústeckém kraji (HSOÚ) i o ORP Bílina.