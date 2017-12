Kradli měď, hrozí jim dva roky

Policie v Mostě obvinila z přečinu krádeže vloupáním dva muže ve věku 29 a 30 let, oba z Mostu. Ti se měli ve večerních hodinách v Mostě vloupat za použití násilí do výměníkové stanice. Do objektu vnikli a poté tam demontovali měděné trubky různých velikostí a průměrů. Trubky poté měli poblíž ve křoví nařezat a následně odnést do sběrny druhotných surovin. O utržené peníze se podělili. Poškozená společnost vyčíslila škodu na částku 8 400 korun. Obvinění jsou stíháni na svobodě a hrozí jim až dvouletý test odnětí svobody.