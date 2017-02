Kraj žádá řidiče, ať zruší stávku

Vedení Ústeckého kraje odeslalo otevřený dopis, který se obrací na všechny řidiče, kteří jsou připraveni stávkovat:

Vážené řidičky, vážení řidiči, kolegové,

jsme si vědomi toho, jak důležitou a zodpovědnou práci vykonáváte. Je v pořádku, že se vláda rozhodla zařadit Vás do jiné skupiny prací, se kterou souvisí nárůst minimální mzdy. Ale právě to je dnes tím kamenem úrazu. Ono několikatisícové navýšení, které v ideálním a často citovaném příkladu představoval pan premiér, se týká právě jen řidiče, který dosud jezdil za tu minimální zaručenou mzdu a bez jakýchkoli příplatků.

Vládní nařízení o nárůstu minimální mzdy se obrací k dopravcům, zaměstnavatelům, a neřeší, zda jsou dopravci schopni zvýšení mzdových nákladů bez finanční pomoci splnit. Proto se kraje, které si u dopravců službu objednávají, rozhodly v rámci legislativních možností podílet se na zvýšení nákladů dopravců.

A tím se dostáváme k jádru problému. Někdo Vám nesprávně slíbil raketový nárůst mezd. Jak hezky se to vyjímalo v médiích! Ale realita a každodenní praxe je bohužel někde jinde. Upravit mzdy je ze zákona povinnost Vašich zaměstnavatelů. Ti Vás zaměstnávají, s těmi máte uzavřené pracovní smlouvy a platí Vás. I pro ně je tato situace obtížná, ale poradili si tak, aby svou zákonnou povinnost dodrželi. Kraj jako objednatel služby má ruce svázané ještě více. Vzhledem ke smlouvám uzavřeným pod přísným dohledem české i evropské legislativy nemůže svévolně navýšit přesně vysoutěžené ceny, které by byly nad rámec smlouvy. Tím by šel zcela proti logice soutěží a okamžitě by se do hry vložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nicméně jsme našli způsob, jak v tuto chvíli problém řešit a navrhli jsme dopravcům přidat maximum, o které můžeme každou smlouvu navýšit, tedy přibližně 5,7 milionů korun na každou z patnácti smluv. Návrhy dodatků smluv s těmito podmínkami obdrželi od kraje dopravci. Tím pomůžeme Vašim zaměstnavatelům, aby Vás mohli zaplatit dle zákona, alespoň na přechodnou dobu. V tuto chvíli a za současných zákonů víc udělat nemůžeme. V této situaci by se měla vláda postavit čelem k tomu, co svým nedotaženým nařízením způsobila, a pomoci dopravcům.

Chápu, že Vaše očekávání byla asi vyšší a nejste spokojeni. Přesto bych Vás rád přesvědčil, že vyhlášení stávky by nejen ničemu nepomohlo, ale dokonce by celou situaci mohlo jen zhoršit. Navíc naše rozhodnutí finančně pomoci je v tuto chvíli jediným a posledním možným a ani případná stávka nás společně nikam dál neposune.

Žádám Vás tedy, zvažte dobře své budoucí kroky. Pojďme raději společně, v čele s odbory, apelovat na vládu a jednat s ní, aby se jasně vyjádřila a s úspěšným řešením nám pomohla.

Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana Ústeckého kraje