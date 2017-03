Krajem pojede nadměrný náklad

V neděli dne 5. 3. 2017 od 22:00 hodin do 07:45 následujícího dne 6. 3. 2017 bude z Lovosic do Hradce u Kadaně přepravován nadměrný náklad. Souprava o délce 48,1 m, výšce 5,68 m, šířce 4,9 m a hmotnosti 448 t vyjede v neděli 5. 3. 2017 z Lovosic a v 7:45 hodin dne 6. 3. 2017 je plánován příjezd do Hradce u Kadaně.

Plánovaná trasa přepravy:

Lovosice (přístav) – nájezd na silnici č. II/247 – dálnice D8 (exit 45), přejezd do protisměru – sjezd z D8 (exit 48) – silnice č. I/15 (Třebenice, Želkovice) – II/257 (Kozly) – I/28 – III/25013 (Lenešice, Břvany) – II/250 (Výškov) – II/255 (Postoloprty) – D7 protisměrem (exit 60) – okružní křižovatka – III/25021 / II/607 – průmyslová zóna Triangl – II/607 / III/25021 – II/607 – okružní křižovatka – rampou protisměrem na D7 (exit 66) – přejezd středního dělícího v 67 km – sjezd z D7 (exit 70 – 71, Nezabylice) – II/568 (Březno) – III/22512 (hráz Nechranické přehrady, Vikletice, Vadkovice) – II/225, II/224 (rozvodna Hradec u Kadaně).