Krajská zdravotní se vešla do stovky NEJstabilnějších firem

Krajská zdravotní, a. s., patří mezi sto nejstabilnějších firem v České republice. Společnost Bisnode zveřejnila jejich přehled v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100. V TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR za rok 2018 dle CZECH Stability Rating figuruje Krajská zdravotní, a. s., jako jeden ze tří oceněných poskytovatelů zdravotní péče.

„Velmi nás těší, že Krajská zdravotní je ve společnosti nejlépe hodnocených firem v Česku. Od roku 2014 se představenstvu daří naplňovat cíle, mezi něž patří celková stabilizace ekonomiky firmy, systematický rozvoj všech jejích nemocnic a postupná modernizace zdravotnické techniky – vše s důsledným využíváním dotačních titulů a za významné investiční finanční podpory akcionáře, kterým je Ústecký kraj. To by ale nešlo bez zaměstnanců, proto klademe zvláštní důraz na progresivní politiku v oblasti jejich odměňování v závislosti na hospodářském výsledku a na sociální dialog. I proto se Krajské zdravotní v posledních letech daří. Na druhou stranu to bereme jako jistý závazek a vnímáme za další směřování společnosti velkou odpovědnost,“ uvedl v reakci na zveřejněné výsledky Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Výsledky vycházejí z metodiky skóringového modelu Bisnode, který měří stabilitu jednotlivých společností. Model zároveň poskytuje nezávislý pohled na současný stav firem, jejich finanční situaci, a to včetně predikce rizika úpadku firmy v následujících dvanácti měsících, což zákazníkům Bisnode pomáhá omezovat rizika v podnikání.

Skóringový model Bisnode je založen na ekonometrických technikách, exaktní statistické analýze a principech data miningu. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy (demografická data, informace o platebních zkušenostech, finanční údaje, vazby mezi subjekty i

negativní informace) a makroekonomická data. Model je vyvíjen tak, aby bylo dosaženo maximální výkonnosti, která je dána především kvalitou a rozsahem dat z databází Bisnode.

Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, kde je se 6900 zaměstnanci i největším zaměstnavatelem, a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. V loňském roce měla společnost obrat 6 miliard 760 milionů korun, při kladném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších místech Ústeckého kraje.