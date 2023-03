Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině končí

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) pro Ústecký kraj v ulici Hoření ukončuje ke dni 29. března 2023 provoz. Nově bude registraci uprchlíků a přidělování nouzového ubytování zajišťovat Odbor azylové a migrační politiky na adrese Berní 2261/1 v Ústí nad Labem. V provozu bude od 3. dubna.V souladu s novelou zákona Lex Ukrajina V přechází od 1. dubna 2023 správa KACPU z krajů na Ministerstvo vnitra. KACPU pro Ústecký kraj se přesouvá do sídla Odboru azylové a migrační politiky v Ústí nad Labem. Centrum zahájí činnost v pondělí 3. dubna 2023. Osobám prchajícím před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině bude k dispozici v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin. Na nové KACPU se lze obrátit prostřednictvím e-mailové adresy pobyty.usti@mvcr.cz.