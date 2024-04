Tajemná komnata čar a kouzel dnes naposledy otevřena!

Ještě dnes naposledy máte možnost zhlédnout v teplickém zámku výstavu unikátní sbírky Andrey Vendolské z Děčína, která svět čaroděje Harryho Pottera od britské autorky J. K. Rowlingové, o kterém vyšly knižní i filmové série, zbožňuje už od svých patnácti let, kdy začala sbírat cokoli, co se světem Harryho Pottera souvisí. Její sbírka čítá stovky kusů, většinou jde o limitované edice a originální repliky.

Vstupné na výstavu:

120 Kč / osoby starší 15 let

80 Kč / dítě od 3 let věku

zdarma / dítě do věku 3 let / učitelský doprovod

60 Kč / os. ve skupině nad 10 osob

60 Kč / ZTP, průkazy ISIC/ITIC/ALIVE a senioři (nad 65 let)

100 Kč / komentovaná prohlídka / osoba (bez ohledu na věk atd.)

Otevírací doba:

út – pá 13 – 17 hodin a so – ne + svátky 10 – 12 a 13 – 17 hodin