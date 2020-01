Kriminalisté objasnili vloupání do bytu a komerčního objektu

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody 26letého muže z obce na Litvínovsku. Ten měl podle všeho již loni na mosteckém sídlišti Severní vniknout do bytu poté, co překonal plastové okno. V bytě měl muž odcizit televizi, tablet, hodinky, různé pánské i dámské oděvy a také měl najít finanční hotovost. Kromě toho měl v přibližně stejnou dobu vniknout v centru města Mostu do komerční budovy, kde v suterénu objektu překonal uzamčené dveře do sklepních prostor, vnikl do technické místnosti, kde měl vylomit dveře do strojovny. Z objektu nic neodcizil. Celkem měl obviněný napáchat škodu ve výši 29 tisíc korun. Muž je nyní ve výkonu trestu pro jinou trestnou činnost.