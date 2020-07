Lákala muže na sladká slova

Na dobrodince narazila jedna žena z Mostu, která se s ním seznámila přes sociální sítě, kde ho sama kontaktovala. S mužem chvíli komunikovala, ale protože její úmysly byly čistě zištné, po krátké době změnila obsah komunikace. Muži měla napsat, že by potřebovala peníze na nájem. Muž z Lounska jí je ochotně přivezl do Mostu, kde jí je předal na ulici. O den později chtěla další hotovost s jinou výmluvou a muž opět neváhal a požadovanou částku jí přivezl. Následující den dostal další zprávu, ve které žena požadovala peníze na zaplacení energie, a on její požadavek opětovně splnil stejným způsobem. Když však přišla vzápětí další žádost, tak muž již zpozorněl a ženě nevyhověl. To se jí asi nelíbilo a vrácení dluhu podmiňovala dalším přísunem peněz. Když neuspěla, slibovala vrácení peněz a nakonec mu napsala, že mu peníze již vrátila, což se nezakládalo na pravdě. Celkem tak na muži vylákala devět tisíc korun. Podnikavá Mostečanka, která na sociálních sítích vystupovala pod jiným jménem, muže oslovovala láskyplně a také mu tvrdila, že pracuje a má příjem. Do dnešního dne však peníze nevrátila. Svým jednáním tak uvedla muže v omyl, ke škodě cizího majetku sebe obohatila a jemu způsobila majetkovou škodu. Jak policie šetřením zjistila, žena nikde nepracovala a měla finanční pohledávky. Mostecká policie, která se případem zabývala, 25letou ženu z Mostu obvinila z přečinu podvodu a stíhá ji na svobodě.