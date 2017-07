Lapka šel do vazby, vykradl dům, sklepy a komoru

Ve vazbě je na podnět policie 41letý muž z Mostu, kterého vyšetřovatel obvinil z přečinu neoprávněného užívání cizí věci, krádeže a porušování domovní svobody, za které mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Muž se měl dopustit několika krádeží. V červnu vnikl v noci do domu v Litvínově a odcizil tam různé nářadí. Vzal i klíčky k osobnímu vozidlu, které následně našel, pomocí klíče otevřel a poté s ním odjel do Janova, kde vozidlo odstavil. V Hamru vnikl do sklepa obytného domu a tam se vloupal do kójí, ze kterých odnesl elektrické nářadí, kabely a další věci. Do třetice se v Hamru vloupal v domě do bytové komory a hodilo se mu pečivo, oleje, zavařeniny, nápoje, cukrovinky i těstoviny, vše za 15 tisíc korun. Celkem zanechal škodu za více než 27 tisíc korun. Část odcizených věcí byla zajištěna a vrácena zpět poškozeným. Potraviny údajně muž užil pro vlastní potřebu.