Lékař z KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ byů zvolen místopředsedou prestižní sexuologické společnosti

Primář Sexuologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Marek Broul byl zvolen místopředsedou nového výboru Sexuologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Po jeho jmenování do funkce předsedy České společnosti pro sexuální medicínu v loňském roce je jeho účast ve výboru této druhé prestižní odborné společnosti dalším významným oceněním pro jediné oddělení Krajské zdravotní s touto specializací.

Sexuologická společnost ČLS JEP, založená v roce 1968, sdružuje sexuology i odborníky z dalších oborů se zájmem o tuto problematiku. Zaměřuje se na zvyšování odborné úrovně svých členů, pořádá odborná sympozia a semináře, zajišťuje výměnu informací a aktivně udržuje mezinárodní kontakty s předními specialisty v blízkém i vzdáleném zahraničí. Současně se účastní činnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a podílí se na tvorbě odborných i etických standardů lékařské sexuologie. Je rovněž kolektivním členem European Federation of Sexuology a World Association of Sexuology.

„Jménem Krajské zdravotní bych rád srdečně pogratuloval primáři Broulovi k jeho zvolení do funkce místopředsedy odborné sexuologické společnosti a popřál mu mnoho úspěchů v jeho nové roli. Jsem přesvědčen, že jeho angažovanost, zkušenosti a schopnosti v oblasti sexuální medicíny budou ku prospěchu nejen pacientům, ale i mladým lékařům a z pozice místopředsedy výboru pozitivně ovlivní i další rozvoj tohoto lékařského oboru,“ řekl Jiří Laštůvka, generální ředitel Krajské zdravotní.

„Velmi děkuji všem kolegům za projevenou důvěru. Toto zvolení považuji za významné ocenění nejen pro mě, ale pro celé Sexuologické oddělení Masarykovy nemocnice. Z pozice místopředsedy výboru Sexuologické společnosti ČSL JEP se chci zaměřit především na další rozvoj a modernizaci přístupů v diagnostice i léčbě sexuálních poruch. Mou snahou bude také aktivně podporovat vzdělávání mladých lékařů a psychologů v oblasti sexuální medicíny. Dále pak intenzivněji spolupracovat s mezinárodními odbornými institucemi. Důležitou roli vidím i v osvětě a prevenci, abychom pomohli co největšímu počtu pacientů dosáhnout spokojeného sexuálního života,” sdělil ke svému zvolení Marek Broul.



MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Nejprve pracoval na Chirurgickém oddělení Nemocnice Teplice a po dvou letech nastoupil na chirurgickou kliniku v Ústí nad Labem. Po složení atestace z chirurgie ho uchvátila urologie a změnil obor. Jako svou specializaci si vybral andrologii, tedy obor zabývající se fyziologií a patologií mužských reprodukčních funkcí, diagnostikou a terapií poruch mužské plodnosti. Nástavbová atestace ze sexuální medicíny pak byla logickým pokračováním v oboru. V tomto oboru získal i evropskou atestaci Fellow of the European Comittee of Sexual Medicine. Pracoval jako zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Od 1. září 2022 byl jmenován primářem Sexuologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Od 1. dubna 2023 pracuje na Urologickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. V květnu 2023 byl zvolen předsedou České společnosti pro sexuální medicínu.