Jezero Most bude v létě patřit nejen Olympijskému festivalu, ale třikrát týdně se zde v prostorách občerstvení Lagarto uskuteční i Letní večery. Hudební produkce bude připravena až do 1. září vždy v úterý, ve čtvrtek a v neděli od 16 do 20 hodin. Jedinou výjimkou bude hned úvodní večer, který se uskuteční v pátek 28. června.