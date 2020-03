Litvínov zavírá knihovny i expozice na zámku

Po vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády ČR pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ zasedal Krizový štáb obce s rozšířenou působností Litvínov.

Starostka Kamila Bláhová informovala, že podle informací ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ve středu 11. 3. před půlnocí nebyl pro území měst Litvínova, Mostu a Chomutova zaznamenán žádný pozitivně testovaný případ na koronavirus. I tak Krizový štáb apeluje na občany, aby se řídili opatřeními vlády České republiky, která ovšem budou teprve stanovena samostatným usnesením, proto je nutné sledovat informační kanály a oficiální weby.

Na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš informoval, že:

– Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Zákaz se nevztahuje na výkon práce.

– Vláda také od 13. března zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních.

– Od pátku od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

– Česká republika také zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Hranice bude možné překročit pouze na stanovených hraničních přechodech.

– Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Nebude možné pro ně překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice.

Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt.

– Vláda od 14. března také zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové.

Krizový štáb města Litvínova řešil i lokální dopady:

Zápis do 1. tříd základních škol bude posunut na 22. a 23. dubna 2020. Základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy jsou uzavřené včetně jejich veškeré mimoškolní činnosti. Zrušeny jsou také plánované dny otevřených dveří. Zavřená je i ZUŠ Litvínov. Od pátku 13. března bude přerušena činnost Nízkoprahového centra Jaklík v Janově, činnost Městské knihovny Litvínov a výstavních prostor zámku Valdštejnů. „Musíme samozřejmě zrušit i veškeré kulturní akce pořádané městem v následujících třiceti dnech, což nás samozřejmě mrzí,“ vyjádřila se starostka Kamila Bláhová.

Činnost mateřských škol bude projednávat v pondělí 16. března Krizový štáb Ústeckého kraje. „Činnost zatím přerušila pouze MŠ Jeřabinka a MŠ Čapkova, která však k tomuto kroku přistoupila z důvodu plánované rekonstrukce. Děti z této mateřinky jsou rozdělené do MŠ v Tylově a Soukenické ulici. V mateřských školách je nyní kvůli nemocnosti málo dětí,“ předala informace od ředitelek mateřských škol místostarostka Erika Sedláčková. Dodala také, že účast dětí na výuce v mateřské škole je zatím stále na zvážení rodičů.

Krizový štáb také řešil chod Městského úřadu Litvínov. „Městský úřad Litvínov v souvislosti se stávající epidemiologickou situací doporučuje občanům, aby zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu a přednostně využili jinou formu komunikace s pracovníky úřadu a to především telefonickou nebo e-mailovou,“ žádá občany tajemnice úřadu Eva Hojdarová. Úřední hodiny zatím zůstávají beze změn. „Dále doporučujeme návštěvy úřadu k vyřízení záležitostí, které nesnesou odkladu, řešit objednáním po telefonu, e-mailu či využitím možnosti on-line objednávkového systému pro řidičské a občanské průkazy, cestovní doklady a registraci vozidel na webových stránkách www.mulitvinov.cz ,“ dodala tajemnice.

Občané také budou moci využít pro komunikaci s úředníky službu Skype, a to s největší pravděpodobností od pondělí 16. března.

Další informace budou zveřejňovány podle aktuálního vývoje nastalé situace.

Velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban oznámil, že městská policie bude benevolentní při řešení přestupků v tom smyslu, že nebude v době stavu nouze nutné vyřešit přestupky ve stanovené lhůtě 15 dnů.

Další opatření bude Krizový štáb ORP Litvínov operativně řešit dle aktuální situace.