Litvínovská knihovna je „v kurzu“, chystá řadu novinek

Stejně jako i jiné kulturní organizace potýkala se i Městská knihovna Litvínov v posledních letech s úbytkem návštěvníků, a to i vzhledem k různým karanténním opatřením. Po roce 2022 zaznamenala ale obrat k lepšímu a knihovna se v návštěvnosti přiblížila předcovidovým číslům.

Za rok 2022 navštívilo knihovnu 53 223 lidí. Pokud by tedy do knihovny chodili všichni obyvatelé Litvínova, přišli by za minulý rok minimálně 2x.

I u registrovaných čtenářů byl zaznamenán nárůst o 546 na číslo 2 258. To už se pomyslný vstupní turniket otočil za každým z nich 23x. Dost možná i proto, že si čtenáři mohou vybrat ze 73 360 knihovních jednotek. Knihovna ovšem nenabízí jen knihy, e-knihy, audioknihy, časopisy a deskové hry, ale také rozmanité akce, kterých za minulý rok bylo 555.

Díky věrnosti seniorů a dotaci Ministerstva kultury se v dalším ročníku oblíbené Univerzity volného času uskutečnilo 32 přednášek, přičemž v rámci exkurzí se senioři podívali mimo jiné i do hravého Muzea Karla Zemana v Praze. Vynikající návštěvnosti se těšily zejména tyto kulturní akce: beseda se spisovatelem Františkem Kotletou, Listování s Lukášem Hejlíkem a ilustrátorská show Adolfa Dudka. Město Litvínov také významně podpořilo dva komiksové workshopy, se spisovatelem Jiřím Walkerem Procházkou a ilustrátorkou Štěpánkou Jislovou se tak mohlo setkat téměř 50 talentovaných mladých lidí. Nejvíce populární akcí knihovny je dlouhodobě burza knih, i proto se litvínovští knihovníci v r. 2022 zapojovali s nabídkou vyřazených knih do všech velkých městských akcí, jakými jsou Valdštejnské slavnosti.

Rokem 2022 se změnil koncept odpoledních aktivit pro děti na tematické dny, kde si každý najde to své. Děti vytvářejí, čtou si, hrají příběhové a deskové hry a učí se s různou technikou. Děti i rodiče si změnu chválí, o čemž svědčí i množství nových dětských registrací do knihovny.

„Radost nám udělalo několik desítek dětí, které se zapojily do akce Lovci perel. Malý čtenář si za každou přečtenou knihu a správně zodpovězené otázky vyslouží perličku. Těch již na lovecké síti visí tolik, že se celá blyští. Akce děti motivuje ke čtení, díky čemuž vzrostly i výpůjčky literatury pro děti a mládež,“ uvedla ředitelka knihovny Marcela Gűttnerová.

Díky skvělým pedagogům z litvínovských i okolních základních a mateřských škol se podařilo uskutečnit 212 lekcí pro celkem 4080 dětí. „Z výsledků uplynulého roku máme pochopitelně radost. Nejvíce nás těší, že se vše vrací do normálního stavu a knihovna může opět lépe naplňovat svou vzdělávací a kulturní roli. Zejména jsme opravdu vděčni všem čtenářům a návštěvníkům, že nám zůstali věrní. Vloni oslavila litvínovská knihovna své 115. výročí a v následující době bychom byli rádi především místem, kde se lidé budou cítit dobře a klidně,“ shrnula s úsměvem ředitelka knihovny.

Nyní čeká knihovnu Březen – měsíc čtenářů, který s dětmi celý zasvětí co nejhravější formou knihám. Určitě si nenechte ujít například Knihovnickou olympiádu, která proběhne ve středu 8. 3. od 14:00, nebo výrobu knihy ve středu 29. 3. od 14:00. Další akce najdete na webových stránkách www.knihovna-litvinov.cz.