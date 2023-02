Litvínovskou Vervu čeká 19. února domácí zápas proti Ocelářům

Dnes čeká litvínovské hokejisty další domácí zápas. Podaří se Vervě navázat na páteční výkon a poprvé v sezóně Oceláře porazit?



Ve 48. kole TELH nastoupí černožlutí na domácím ledě proti třineckým Ocelářům. Litvínov bude chtít potvrdit skvělý výkon z předešlého kola a poprvé v sezoně nejvzdálenějšího soupeře přemoct. Během utkání předá Nadace Orlen Unipetrol šek bývalému gólmanovi Vervy Michaelu Petráskovi na podporu boje se zákeřnou nemocí. Utkání začíná v neděli 19. 2. od 15:30.

HC Verva Litvínov

Litvínovští mají stále z tria Litvínov, Kladno, Č. Budějovice nejlepší výchozí pozici pro postup do předkola play off. V minulém kole dokázali porazit brněnskou Kometu 3:2 na nájezdy a urvat velmi důležité dva body. Celkem tak Verva čítá 54 bodů a drží 12. pozici. Nad výše zmíněnými 13. Rytíři mají náskok jednoho bodu a nad momentálně posledním budějovickým Motorem body dva. Na 11. příčku, na které se s 56 body nachází Mladá Boleslav, ztrácí pouze dva body. Se 121 vstřelenými brankami jsou chemici sedmým nejčastěji skórujícím a se 136 obdrženými pátým nejhůře bránícím celkem ligy.

Páteční zápas byl velmi vyrovnaný až do samotného konce. Litvínovští hokejisté dokázali vývoj utkání otočit a směřovali za ziskem třech bodů. Brněnský forvard Luboš Horký ale sedm minut před uplynutím 60 minut hry vyrovnal a poslal zápas do prodloužení a následných samostatných nájezdů, ve kterých rozhodli brankami Nicolas Hlava a Šimon Stránský o celkovém vítězství Vervy. „Chtěli jsme po hráčích větší nasazení, než jaké bylo v utkání s Hradcem Králové. Myslím si, že to kluci dokázali. Makali, šli na doraz a pracovali celých šedesát minut. Dva body si hráči zasloužili.“, kvitoval výkon mužstva asistent trenéra David Kočí.

Nejproduktivnějšími hráči týmu jsou i nadále Giorgio Estephan (12+22) a Šimon Stránský (7+27). Estephanovi patří 17. příčka v ligovém bodování, spoluhráč Stránský je pak o dvě pozice níže.

Vzájemná utkání v letošní sezoně

Oceláři dokázali zatím pokaždé najít vítězný recept a zápasy s Litvínovem vyhrát. Dosud v těchto duelech ztratili jen dva body.

9.10. Třinec – Litvínov 4:1

25.11. Litvínov – Třinec 1:2 po prodloužení

6.1. Třinec – Litvínov 3:2 po prodloužení

HC Oceláři Třinec

Třinečtí mají postup do play off již zajištěný, ale stále bojují o umístění mezi čtyřmi nejlepšími týmy, čímž by se vyhli předkolu a mohli se připravovat rovnou na čtvrtfinále. Aktuálně se nacházejí na páté příčce a na čtvrtý Hradec Králové jim schází čtyři body. Vstřelených branek mají na kontě hokejisté ze Slezska 132, čímž jsou pátým nejlépe skórujícím a se 106 obdrženými druhým nejlépe bránícím celkem ligy.

V posledních pěti utkáních zaznamenal Třinec pouze čtyři body za výhru proti Kladnu a prohru po prodloužení v Liberci. Poslední utkání odehrál na svém ledě s hradeckým Mountfieldem a padl 1:2. „Byl to boj o každý metr, třetí třetina byla o tom, kdo dá gól, ten bude šťastnější. Boj o čtyřku nebalíme, ale už to nemáme ve vlastních rukách. Tento zápas byl důležitý, výkon byl na to, abychom to zvládli, bohužel už se musíme spoléhat na někoho jiného.“, zněla po zápase slova asistenta trenéra Vladimíra Országha.

Nejproduktivnějším hráčem hostů Marko Daňo je zároveň nejlepším střelcem ligy a s bilancí 26 branek a 19 asistencí ztrácí pouhý bod na nejlépe bodujícího hráče extraligy Lukáše Pecha. Z brankářského dua Marek Mazanec, Ondřej Kacetl je na tom statisticky lépe první jmenovaný. V této sezoně nastoupil do 33 utkání, ve kterých obdržel průměrně 2,03 branky na zápas s úspěšností zásahů 92,21 %. Jeho kolega nahlédl zatím do 14 utkání, ve kterých obdržel průměrně 2,21 branek na zápas s úspěšností zásahů 90,86 %.