Litvínovští hokejisté hostí v neděli Olomouc

V neděli 6. března hostí HC Verva Litvínov Olomouc a bude bojovat o co nejlepší výchozí pozici pro předkolo play off. Nenechte si ujít tuhle důležitou bitvu a přijďte vytvořit vítěznou atmosféru! Na hokej už můžete přijít bez jakýchkoliv omezení, všechny permanentní vstupenky jsou aktivní.

Předprodej vstupenek pro držitele Klubových karet:

– online: od středy 2. března do pátku 4. března do 23:59

– na pokladnách: ve čtvrtek od 16:00 do 18:00

Volný prodej vstupenek:

– online: od soboty 5. března od 00:00 do zahájení zápasu v neděli 6. března

– na pokladnách: v sobotu 5. března od 16:00 do 18:00 a v neděli 6. března od 15:00 do začátku utkání

Start utkání v 17:00 byl určen ředitelem TELH jako jednotný pro všechny zápasy kola.