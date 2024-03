Litvínovští už mají jasno, kolik zaplatí v příštím školním roce za školy a družiny

Rada města Litvínov stanovila pro školní rok 2024/2025 ve školách v Litvínově měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 570 Kč a za zájmové vzdělávání ve školní družině ve výši 150 Kč. Dále stanovila měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve školních klubech.

Místostarostka Litvínova Květuše Hellmichová odůvodnila, proč byl tento bod zařazen do jednání rady města: „Novelou školského zákona byla s účinností od 1. ledna 2024 pravomoc ke stanovení úplat u předškolního vzdělávání, zájmového vzdělávání ve školních družinách a zájmového vzdělávání školních klubech svěřena zřizovatelům, v tomto případě tedy Městu Litvínov. Zároveň byly zákonem stanoveny horní hranice úplaty. U předškolního vzdělávání nesmí úplata přesáhnout 8 % minimální mzdy, to je 1 512 Kč za měsíc, město Litvínov stanovilo tuto náhradu na 570 Kč za měsíc. Maximální výše úhrady za zájmové vzdělávání v družinách a klubech je zákonem stanovena na 4% minimální mzdy, to je 756 Kč za měsíc. Město Litvínov svým rozhodnutím sjednotilo výši úplaty pro zájmové vzdělávání u školních družin základních škol zřizovaných městem ve výši 150 Kč.“

„Školní kluby jsou určené přednostně pro žáky 2. stupně základních škol a v Litvínově je zřídily pouze dvě školy. Tady není dost dobře možné a spravedlivé stanovit jednotnou úplatu. Proto při stanovení výše úplaty vycházíme z dosavadní praxe dotčených škol, přičemž u ZŠ a MŠ Janov při stanovení minimální výše úplaty ve výši 100 Kč za pololetí očekáváme větší dostupnost aktivit školního klubu pro děti ze sociálně ohrožených rodin,“ vysvětlila místostarostka důvod, proč není jednotná částka určena také pro školní kluby.