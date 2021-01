Lup z obchodu chtěli ubránit

Čokoládové oplatky s mlékem pro děti zřejmě miluje 21letá žena z Mostu. Ta zamířila poblíž centra Mostu do jedné prodejny, kde si mezi regály měla ukrýt do svého batohu dezertní tyčinky s mléčnou náplní, osvěžovač vzduchu a plyn ve spreji. U pokladny následně zaplatila jen za pití a vydala se k východu. Její počin však neunikl pozornosti prodavačky, která za slečnou vyběhla ven z ochodu a chtěla zpátky odcizené věci. Podezřelá chtěla mermomocí lup ubránit a začala se s prodavačkou o batoh přetahovat. Do prodavačky strčila a ta upadla na zem. Ke zranění poškozené naštěstí nedošlo. Totožnost ženy odhalili díky místní a osobní znalosti policisté obvodního oddělení Most. Vyšetřovatel nyní Mostečanku obvinil z přečinu krádeže. Už v minulosti kradla a byla v posledních třech letech za krádež odsouzena. Je stíhána na svobodě a za tento skutek jí soud může odsoudit až na tři roky odnětí svobody.

Ukradeného zboží z obchodu se nehodlal vzdát ani další obviněný. Muž ve věku 22 let z Mostu byl nakupovat v litvínovském supermarketu. Do svého batohu si měl uschovat celkem 48 kusů balení bujónů v hodnotě vyšší než dva tisíce korun. Při odchodu z prodejny byl zastaven z důvodu podezření na krádež pracovnicí ochranky objektu. Na to podezřelý zareagoval tak, že do ženy strčil takovým způsobem, že ta skončila na zemi a muž z objektu utekl neznámo kam. O měsíc později kradl jinde. Tam si měl do batohu uložit ještě v prodejně třicet čokolád. Na odchodu ho zadrželi pracovníci ochranné služby. Na muže si podezřelý zřejmě netroufl a skončil na policejním oddělení. Domů se už nevrátil, byl převezen na základě příkazu k dodání do výkonu trestu do věznice, kde si nyní odpykává jiný trest z minulosti. A protože měl krást v době nouzového stavu, tak za tyto krádeže nad ním visí hrozba až osmiletého pobytu za mřížemi.