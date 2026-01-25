Lyžař Marek Müller z Lomu u Mostu je nominovaný na Olympijské hry

Český alpský sjezdař Marek Müller z Lomu u Mostu byl oficiálně nominován do české olympijské výpravy pro Zimní olympijské hry v Itálii v Milánu a Cortina d’Ampezzo pro rok 2026.

V nominaci alpských lyžařů figuruje celkem 6 závodníků, 4 ženy a 2 muži a Marek Müller je jedním z nich po Martinu Dubovské, Aleně Labaštové, Ester Ledecké, Barboře Novákové a Janu Zabystřanovi. Marek Müller je registrovaným českým reprezentantem v alpském lyžování a závodí za M-ALGO team / Racing Team Záhrobský.

Slavnostní zahájení zimních Olympijských her se koná 6. února.

Termíny sjezdu (downhill) na ZOH 2026:

Muži – sjezd: sobota 7. února 2026 (přibližně dopoledne)

Ženy – sjezd: neděle 8. února 2026 (přibližně dopoledne)

Alpské lyžování obecně: probíhá 7.–18. února 2026, s různými disciplínami jako sjezd (downhill), super-G, obří slalom a slalom.

