Lyžař Marek Müller z Lomu u Mostu je nominovaný na Olympijské hry

Český alpský sjezdař Marek Müller z Lomu u Mostu byl oficiálně nominován do české olympijské výpravy pro Zimní olympijské hry v Itálii v Milánu a Cortina d’Ampezzo pro rok 2026.
V nominaci alpských lyžařů figuruje celkem 6 závodníků, 4 ženy a 2 muži a Marek Müller je jedním z nich po Martinu Dubovské, Aleně Labaštové, Ester Ledecké, Barboře Novákové a Janu Zabystřanovi. Marek Müller je registrovaným českým reprezentantem v alpském lyžování a závodí za M-ALGO team / Racing Team Záhrobský.
Slavnostní zahájení zimních Olympijských her se koná 6. února.
Termíny sjezdu (downhill) na ZOH 2026:
Muži – sjezd: sobota 7. února 2026 (přibližně dopoledne)
Ženy – sjezd: neděle 8. února 2026 (přibližně dopoledne)
Alpské lyžování obecně: probíhá 7.–18. února 2026, s různými disciplínami jako sjezd (downhill), super-G, obří slalom a slalom.