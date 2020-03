Magistrát města Mostu se dnes, v pondělí 30. března, otevírá pro veřejnost od 8 do 11 hodin. „Občané by měli zvážit cestu na úřad a upřednostnit elektronickou a telefonickou komunikaci. Vyřizovány budou pouze neodkladné záležitosti. Vzhledem k dosud přijatým opatřením bude do budovy úřadu vpuštěno vždy max. 30 osob naráz,“ upozorňuje mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová.