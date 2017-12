Město Most vydalo nový „stoletý“ kalendář

Město Most vydalo pro rok 2018 stolní kalendář, který by měl být malou připomínkou sta let od založení republiky. Snahou nebylo ukázat jen významné dějinné události, ale i plynutí času obyčejných lidí, kteří i v době dějinných zvratů žili své běžné životy se všedními starostmi i radostmi. Na tak malé ploše nebylo ani možné zmapovat vše, co by si naši pozornost zasloužilo, a ke všem významným událostem se také nepodařilo dohledat fotodokumentaci. Na titulní stránce jsou fotografie mostecké sochy prvního prezidenta T. G. Masaryka. Kalendář můžete zakoupit v Turistickém informačním centru za 56 Kč.