Mimořádné opatření! Pozor na včelí mor

V Mostě a v obcích v jeho nejbližším okolí vyhlásila krajská veterinární správa mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy moru včelího plodu.

Chovatelům se zejména zakazují přesuny včelstev a matek mimo vymezené ochranné pásmo, přičemž přesuny do pásma a uvnitř pásma jsou možné jen s povolením veterinární správy. „Mezi další povinnosti chovatele patří například provedení prohlídky včelstev a nahlášení některých informací. Za nesplnění nebo porušení povinností může být udělena pokuta až do výše 50 000 Kč (fyzická osoba) nebo až do výše 2 000 000 Kč (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba),“ uvedl tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák. Podrobnosti včetně příslušných kontaktů jsou uvedeny v rozhodnutí veterinární správy, kterou zájemci najdou na webových stránkách města Mostu, na www.mesto-most.cz.