Mladí hokejisté ze severu Čech přivezli z Kanady stříbro

Výběr hokejové mládeže z Ústeckého kraje vybojoval na mezinárodním prestižním turnaji v kanadském Québecu stříbro. Nejcennější trofej měli přitom hokejoví vicemistři doslova na dosah. Rozhodlo se až prodloužení a více štěstí tentokrát přistálo na straně soupeře.

I přesto, že se nepodařilo obhájit loňské vítězství výběru kategorie U 13 ročníku narození 2003, je celkově druhé místo na turnaji „Internatioan B.S.R. Pee-Wee Québec 2017“ pro celý letošní tým Ústeckého kraje obrovským úspěchem. Tým tvoří hráči ze čtrnácti hokejových klubů z celého regionu.

Výběr Ústeckého kraje odcestoval do Kanady začátkem února. Turnaje se účastnil v druhé nejvyšší výkonnostní kategorii AAA. Po absolvování přípravy čekaly krajský výběr zápasy základní skupiny. V nich Severočeši vyšplhali až na vrchol skupiny „A“. Semifinále rovněž korunovali úspěchem, když dokázali porazit tým Nord Bohemia (CZ). Ve finálovém zápase s Floridou Bulldogs z USA ale chyběl našim jen krůček k nejcennější trofeji, až v samotném prodloužení se rozhodlo. „Finále bylo hodně těžké, i když bylo víceméně vyrovnané. Po první třetině náš tým vedl 1:0. Ve druhé jsme ale inkasovali dva nešťastné góly. V závěrečné třetině se nám však podařilo vyrovnat. Půl minuty před koncem jsme se dostali dokonce do obrovské šance, kdy Lukáš Plos, který vstřelil obě předchozí branky, mohl korunovat úspěch hattrickem. Bohužel ale přestřelil a následovalo prodloužení. To pro nás bohužel skončilo prohrou a zůstali jsme těsně pod vrcholem,“ líčí dojmy z finálového utkání předseda TMK Ústeckého kraje a zároveň manažer týmu Zdeněk Zíma s tím, že i přesto považuje tým svůj výsledek za úspěch, i když s kapkou hořkosti. Pro kluky to byla ale životní zkušenost, a to nejen sportovní, ale i kulturní.

Turnaj Pee-Wee je již tradičně vypsán pro hráče U13 a letos se konal již jeho 42. ročník a i letos se ho zúčastnily týmy kluků ročníku 2004 z několika desítek zemí různých koutů světa.

