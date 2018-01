Mladí kickboxeři přivezli ze světového šampionátu medaile. Přivítal je hejtman

Ze sjednoceného mistrovství světa bojových umění asociace WTKA, které se uskutečnilo v italském městě Massa Carrara, přivezli mladí kickboxeři zastupující týmy z Ústeckého kraje tucet cenných kovů. Mezi pěti tisíci závodníky uspěli mladí sportovci z mosteckého SK Leon a Schejbal Gymu v Lovosicích.

V soutěžích všech disciplín kickboxu vybojovali svěřenci trenéra Petra Václavíka pět zlatých, dvě stříbrné a pět bronzových medailí. Všichni si pak dali dostaveníčko u hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, který jim spolu s náměstkem pro školství, mládež a sport Petrem Šmídem pogratuloval.

Kickboxery čekají zanedlouho závody v Chemnitz, v Bratislavě či v Německu. Vrcholem pak bude opět sjednocené mistrovství světa, kde budou chtít talentovaní sportovci obhájit či získat další cenné kovy do sbírky. Za SK Leon Most do Itálie jeli: David Konečný, Tomáš Šebek, Lukáš Svetlák, Zdenek Marel a Michael Hauser. Za lovosický Schejbal Gym pak Mohammad a El Jafarovi.